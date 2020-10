| Polit-Talkshows von ARD und ZDF

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 1. Oktober, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 1. Oktober, 22.15 Uhr (ZDF) Thema: Wahl, Wut, Verschwörung – was, wenn Trump bliebe?

Wahl, Wut, Verschwörung – was, wenn Trump bliebe? Gäste: Sigmar Gabriel (Vorsitzender der Atlantik-Brücke, Bundesaußenminister a. D.), Angelika Kausche (demokratische Abgeordnete im US-Bundesstaat Georgia), Claus Kleber (Moderator des ZDF-Heute-Journals und ZDF-Wahlbeobachter in Washington), Marina Weisband (Publizistin und Grünen-Parteimitglied), Peter Rough (Parteimitglied Republikaner, Politikberater), Jana Puglierin (Politikwissenschaftlerin)

Kann dieser Wahlkampf in einem regelrechten Bürgerkrieg münden? Würde Donald Trump eine Niederlage kampflos akzeptieren? Und sollte er gewinnen, wird er die US-Demokratie in den kommenden vier Jahren vollends ruinieren? Mit allen Folgen für Deutschland, Europa und die Welt? Über diese Fragen diskutiert Maybrit Illner mit ihren Gästen.

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 4. Oktober, 21.45 Uhr (ARD)

Sonntag, 4. Oktober, 21.45 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 5. Oktober, 21.00 Uhr (ARD)

Montag, 5. Oktober, 21.00 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Maischberger die Woche

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 7. Oktober, 22.50 Uhr (ARD)

Mittwoch, 7. Oktober, 22.50 Uhr (ARD) Themen: Die Themen der Sendung sind noch nicht bekannt.

Die Themen der Sendung sind noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

