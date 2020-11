Maybrit Illner – Thema und Gäste heute: Wie gefährlich wird Trump noch?

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 19. November, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 19. November, 22.15 Uhr (ZDF) Thema: Abgang ohne Anstand – wie gefährlich wird Trump noch?

Abgang ohne Anstand – wie gefährlich wird Trump noch? Gäste: Sigmar Gabriel (SPD, Vorsitzender Atlantik-Brücke e.V., Bundesaußenminister a. D.), Souad Mekhennet (Sicherheitskorrespondentin der "Washington Post"), Thomas Gottschalk (TV-Moderator, lebt seit 25 Jahren auch in den USA), Peter Altmaier (CDU, Bundeswirtschaftsminister), Daniela Schwarzer (Direktorin Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik e.V. (DGAP)), Claus Kleber (ZDF-Heute-Journal, Autor u. a. Dokumentation "Die Bombe")

Warum halten ihm so viele Amerikaner die Treue? Was ist Donald Trump noch zuzutrauen? Wie schmutzig wird die Amtsübergabe? Wie kann es dem neuen Führungs-Duo Biden-Harris gelingen, die tiefe Spaltung im Land zu überwinden? Und was heißt ein Präsident Joe Biden für Europa? Über diese Fragen diskutiert Maybrit Illner mit ihren Gästen.

Weitere Informationen, News und Sendetermine zu "Maybrit Illner" finden Sie hier.

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 23. November, 21.45 Uhr (ARD)

Montag, 23. November, 21.45 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Weitere Informationen, News und Sendetermine zu "Hart aber fair" finden Sie hier.

Sendung: Maischberger

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 25. November, 22.15 Uhr (ARD)

Mittwoch, 25. November, 22.15 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Weitere Informationen, News und Sendetermine zu "Maischberger" finden Sie hier.

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 29. November, 21.45 Uhr (ARD)

Sonntag, 29. November, 21.45 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Weitere Informationen, News und Sendetermine zu "Anne Will" finden Sie hier.