Maybrit Illner: Thema und Gäste heute im ZDF-Talk

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 25. März, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 25. März, 22.15 Uhr (ZDF) Thema: Panisch durch die dritte Welle – Deutschland auf der Notbremse?

Panisch durch die dritte Welle – Deutschland auf der Notbremse? Gäste: Karl Lauterbach (SPD, MdB, Epidemiologe und Gesundheitsökonom), Margot Käßmann (Theologin, Publizistin), Düzen Tekkal (Journalistin, Autorin), Claus Ruhe Madsen (parteilos, Oberbürgermeister Rostock), Michael Bernd Schmidt alias Smudo ("Die Fantastischen Vier", Mitentwickler der "Luca"-App zur Nachverfolgung von Infektionsketten)

Sind die ewigen Shutdowns nicht ein Zeichen der Kapitulation? Welche Öffnungsmodelle taugen und warum werden sie nicht kopiert? Wird die pandemiemüde Republik mittlerweile einfach schlecht regiert? Über diese Fragen diskutiert Maybrit Illner mit ihren Gästen.

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 28. März, 21.45 Uhr (ARD)

Sonntag, 28. März, 21.45 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 29. März, 21.00 Uhr (ARD)

Montag, 29. März, 21.00 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Maischberger - die Woche

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 14. April, 22.50 Uhr (ARD)

Mittwoch, 14. April, 22.50 Uhr (ARD) Themen: Die Themen der Sendung sind noch nicht bekannt.

Die Themen der Sendung sind noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

