Maybrit Illner, Anne Will und Co.:

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 31. Januar, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 31. Januar, 22.15 Uhr (ZDF) Thema: Fahrverbot und Tempolimit – muss Deutschland runter vom Gas?

Fahrverbot und Tempolimit – muss Deutschland runter vom Gas? Gäste: Andreas Scheuer (CSU, Bundesverkehrsminister), Bernhard Mattes (Verband der Automobilindustrie (VDA)), Robert Habeck (B'90/Grüne, Parteivorsitzender), Claudia Traidl-Hoffmann (Umweltmedizinerin), Cerstin Gammelin (Journalistin, Autorin), Joannis Sakkaros (organisiert Pro-Diesel-Demonstrationen in Stuttgart)

Nach den Dieselfahrverboten hat Deutschland eine zweite große Auto-Debatte: Tempolimits auf Autobahnen. Maybrit Illner diskutiert mit ihren Gästen folgende Fragen: Hat das Auto bald endgültig ausgedient? Wie zuverlässig und preisgünstig sind die Alternativen wie E-Mobilität oder die Bahn? Wie teuer wird die Verkehrswende und wer sagt es dem Bürger?

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 3. Februar, 21.45 Uhr (ARD)

Sonntag, 3. Februar, 21.45 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 4. Februar 21 Uhr (ARD)

Montag, 4. Februar 21 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Dunja Hayali

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 6. Februar, 22.45 Uhr (ZDF)

Mittwoch, 6. Februar, 22.45 Uhr (ZDF) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Maischberger

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 13. Februar, 23.00 Uhr (ARD)

Mittwoch, 13. Februar, 23.00 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

