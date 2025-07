Mehr Louis Klamroth bei der ARD – wird er das neue Sendergesicht?

Seit mehr als zwei Jahren führt Louis Klamroth als Nachfolger von Frank Plasberg nun schon durch die ARD-Show "Hart aber fair". Der heute 35-Jährige löste Plasberg nach 22 Jahren als Moderator ab. Das Format sollte so etwas "verjüngt" werden. Nun soll Klamroth auch weitere Formate in der ARD übernehmen.

Das berichtet die Deutsche Presse-Agentur (dpa). Demnach plane der Sender, dem 35-Jährigen mehr Sendeplatz einzuräumen. So soll Louis Klamroth unter anderem bald regelmäßig in einem Format in der ARD-Mediathek zu sehen sein. Der Sender verspreche sich davon, eine jüngere Zielgruppe zu erreichen.