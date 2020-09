| Polit-Talkshows von ARD und ZDF

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Maischberger die Woche

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 2. September, 22.50 Uhr (ARD)

Mittwoch, 2. September, 22.50 Uhr (ARD) Themen: Corona-Demo mit Neonazis vor dem Reichstag, Digitalisierung, Belarus und "Black Lives Matter"

Corona-Demo mit Neonazis vor dem Reichstag, Digitalisierung, Belarus und "Black Lives Matter" Gäste: Christine Lambrecht, (SPD, Bundesjustizministerin) Frank Thelen (Investor), Sahra Wagenknecht (Die Linke, Bundestagsabgeordnete), Georg Restle (ARD-Moderator, "Monitor"), Claudia Kade ("Welt"-Innenpolitikchefin), Joachim Llambi (Fernsehmoderator)

"Das unerträgliche Bild von Reichsbürgern und Neonazis vor dem Reichstag darf sich nicht wiederholen", fordert Bundesjustizministerin Christine Lambrecht. Wie sie das erreichen will, erklärt die SPD-Politikerin in "maischberger. die woche".

Die Corona-Krise wirft ein Schlaglicht auf die Defizite von Digitalisierung und Zukunftstechnologien in Deutschland. Ist die deutsche Wirtschaft gut genug vorbereitet auf die Herausforderungen der Zukunft?

Der weißrussische Autokrat Alexander Lukaschenko lässt Panzer gegen die protestierende Bevölkerung in Minsk auffahren. Welche Rolle spielt der russische Präsident Putin? In Portland stirbt ein rechter Aktivist bei Auseinandersetzungen zwischen Trump-Anhängern und der Bewegung Black Lives Matter. Der US-Präsident setzt im Wahlkampf auf das Thema Recht und Ordnung. Ist das eine kluge Strategie?

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 6. September, 21.45 Uhr (ARD)

Sonntag, 6. September, 21.45 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 7. September, 21.00 Uhr (ARD)

Montag, 7. September, 21.00 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 10. September, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 10. September, 22.15 Uhr (ZDF) Thema: Das Thema der Sendug ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendug ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

