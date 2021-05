Sandra Maischberger: Themen und Gäste heute im ARD-Talk

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Maischberger - die Woche Nächster Sendetermin: Mittwoch, 19. Mai, 22.50 Uhr (ARD)

Mittwoch, 19. Mai, 22.50 Uhr (ARD) Themen: Nahost-Konflikt, Corona-Lage

Nahost-Konflikt, Corona-Lage Gäste: Dr. Eckart von Hirschhausen (Arzt und Autor), Constantin Schreiber (Autor und ARD-Moderator), Malcolm Ohanwe (Podcaster und Moderator), Jörg Pilawa (TV-Moderator), Katharina Hamberger (Journalistin), Nikolaus Blome (Journalist) Die Gewalt in Nahost nimmt kein Ende. Eine Woche nach Beginn der jüngsten Eskalation sind bereits mehr als 200 Menschen gestorben und eine Lösung scheint in weiter Ferne. Der Konflikt zwischen dem Staat Israel und den Palästinensern hat in Deutschland und anderen europäischen Ländern tausende Demonstranten auf die Straße gebracht. Teils kam es dabei zu massiven Ausschreitungen. Warum eskaliert die Gewalt gerade jetzt? Wo liegen die Wurzeln des Konflikts?

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu.

Der Moderator und Mediziner Eckart von Hirschhausen ist überzeugt davon, dass Corona nur Teil einer größeren Krise ist, die uns noch bevorsteht. Angesichts des Klimawandels fordert er tiefgreifende Reformen. Er ist überzeugt: "Wenn wir so weitermachen, dann schaffen wir uns selber ab." Warum Klimaschutz auch Gesundheitsschutz ist, hat Eckart von Hirschhausen in seinem neuen Buch "Mensch, Erde! Wir könnten es so schön haben!" analysiert. Er ist zu Gast im Studio.

Die Corona-Infektionslage entspannt sich weiter. Die Hoffnung auf baldige Restaurantbesuche und den Sommerurlaub wächst. Doch Gesundheitsminister Jens Spahn mahnt zur Vorsicht und warnt vor einem "Wettlauf der Lockerungen". Wie viel Normalität können wir uns leisten?

Sendung: Maybrit Illner Nächster Sendetermin: Donnerstag, 20. Mai, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 20. Mai, 22.15 Uhr (ZDF) Thema: Alle wollen Klimaschutz – keiner will's bezahlen?

Alle wollen Klimaschutz – keiner will's bezahlen? Gäste: Robert Habeck ('90/Die Grünen, Parteivorsitzender), Georg Kofler (Unternehmer, Investor), Peter Altmaier (CDU, Bundesminister für Wirtschaft und Energie), Maja Göpel (Politökonomin, Nachhaltigkeitsforscherin), Gerald Traufetter (Wirtschaftsredakteur im "Spiegel" Hauptstadtbüro) Schnell entscheiden, notfalls Freiheitsrechte einschränken und viel Geld ausgeben – das war in der Corona-Krise nötig und möglich. Wird der Klimawandel nun ähnlich konsequent bekämpft? Umweltaktivisten fordern genau das, und das Bundesverfassungsgericht gibt ihnen Recht. Doch wie sollen die ehrgeizigen Ziele im eilig nachgebesserten Klimaschutzgesetz erreicht werden? Wer trägt die Kosten? Sollen die Bürger erst nach der Wahl erfahren, was auf sie zukommt? Wird es ohne Verbote und Einschränkungen gehen? Oder kommt nach dem Corona-Lockdown der Klima-Lockdown? Über diese Fragen diskutiert Maybrit Illner mit ihren Gästen.

Sendung: Anne Will Nächster Sendetermin: Sonntag, 30. Mai, 21.45 Uhr (ARD)

Sonntag, 30. Mai, 21.45 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt. Weitere Informationen, News und Sendetermine zu "Anne Will" finden Sie hier.