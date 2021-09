Sandra Maischberger: die Gäste und Themen am Mittwoch

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Maischberger - die Woche Nächster Sendetermin: Mittwoch, 15. September, 22.50 Uhr (ARD)

Mittwoch, 15. September, 22.50 Uhr (ARD) Themen: TV-Triell, Wahl-Duell, Dieter Hallervorden

TV-Triell, Wahl-Duell, Dieter Hallervorden Gäste: Dieter Hallervorden (Kabarettist) Marco Buschmann (FDP, Parlamentarischer Geschäftsführer) Tino Chrupalla (AfD, Bundessprecher) Ulrich Wickert (Autor und Moderator) Ulrike Herrmann (Journalistin) Wolfram Weimer (Publizist und Verleger) Fast elf Millionen Zuschauer sahen am Sonntag das Triell bei ARD und ZDF. Die Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock und ihre Kontrahenten Olaf Scholz und Armin Laschet zeigten sich in Angriffslaune. Vor allem der CDU-Parteichef ging in die Offensive. Gelingt ihm die Trendwende in den Umfragen? Kann die grüne Kandidatin Boden gutmachen oder bleibt der SPD-Finanzminister Favorit fürs Kanzleramt?

Im Wahlduell bei Sandra Maischberger treffen diese Woche Marco Buschmann (FDP) und Tino Chrupalla (AfD) aufeinander. Wie wollen diese Parteien für mehr soziale Gerechtigkeit sorgen? Was planen sie bei Steuern und Klimaschutz? Und wie soll Zuwanderung künftig geregelt werden?

Dieter Hallervorden ist seit Jahrzehnten einer der bekanntesten Kabarettisten und Schauspieler der Bundesrepublik. Was nur wenige wissen: Hallervorden flüchtete 1958 wegen der eingeschränkten Meinungsfreiheit aus der DDR in den Westen. Im vergangenen Jahr klagte der 86-Jährige gegen die coronabedingte Schließung seines Schlosspark-Theaters in Berlin. Damit machte der Theaterbetreiber auf die prekäre Lage von Künstlern aufmerksam. Wie blickt der Kult-Komiker auf die anstehende Bundestagswahl?

Sendung: Maybrit Illner Nächster Sendetermin: Donnerstag, 16. September, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 16. September, 22.15 Uhr (ZDF) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt. Weitere Informationen, News und Sendetermine zu "Maybrit Illner" finden Sie hier.

Sendung: Anne Will Nächster Sendetermin: Sonntag, 12. September, 21.45 Uhr (ARD).

Sonntag, 12. September, 21.45 Uhr (ARD). Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt. Weitere Informationen, News und Sendetermine zu "Anne Will" finden Sie hier.