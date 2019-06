| Polit-Talkshows von ARD und ZDF

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Maischberger

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 19. Juni, 22.45 Uhr (ARD)

Mittwoch, 19. Juni, 22.45 Uhr (ARD) Thema: kein zentrales Thema, stattdessen mehrere Themen

kein zentrales Thema, stattdessen mehrere Themen Gäste: Friedrich Merz (frühere Fraktionschef von CDU/CSU), Karsten Schwanke (ARD-Wettermoderator), Silke Backsen (Bäuerin), Kristina Dunz (Hauptstadt-Journalistin "Rheinische Post"), Nikolaus Blome (stellvertretender "Bild"-Chefredakteur) und Markus Feldenkirchen ("Spiegel"-Journalist)

Erneut gibt es bei Sandra Maischberger kein zentrales Thema. Was in der laufenden Woche Politik und Gesellschaft bewegt, wird sie in unterschiedlichen Gästekonstellationen diskutieren: im Einzelgespräch, im Duell, mit einer Kommentatoren-Runde und mit den Zuschauern im Publikum.

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 19. Juni, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 19. Juni, 22.15 Uhr (ZDF) Thema: Mordfall Lübcke – rechter Terror in Deutschland?

Mordfall Lübcke – rechter Terror in Deutschland? Gäste: Joachim Herrmann (CSU, Innenminister Bayern), Janine Wissler (Die Linke, hessische Fraktionsvorsitzende), Olaf Sundermeyer (Publizist und Autor), Markus Nierth (ehemaliger Bürgermeister der Gemeinde Tröglitz), Stephan J. Kramer (Präsident Verfassungsschutz Thüringen), Sascha Lobo (Autor und Internet-Unternehmer)

Der Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke wurde höchstwahrscheinlich von einem Rechtsradikalen erschossen. Hätte die Tat verhindert werden können? Wer steht auf den "Todeslisten" der Neonazis? Welchen Einfluss haben die sozialen Medien und Seilschaften bei Polizei und Ermittlungsbehörden? Nimmt die Politik diesen "Angriff auf uns alle" ernst genug? Diese Fragen diskutiert Maybrit Illner mit ihren Gästen.

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 23. Juni, 21.45 Uhr (ARD)

Sonntag, 23. Juni, 21.45 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 24. Juni, 21 Uhr (ARD)

Montag, 24. Juni, 21 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Dunja Hayali

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 10. Juli, 22.45 Uhr (ZDF)

Mittwoch, 10. Juli, 22.45 Uhr (ZDF) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

