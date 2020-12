Terra X im ZDF klärt auf, warum Gaius Iulius Caesar ermordet wurde

"Polizeiruf 110: Der Tag wird kommen"

Mit "Bratort"-Schürze in die Sommerpause

Bevor sich die ARD-Krimis am Sonntagabend in die Sommerpause verabschieden, tragen die "Polizeiruf"-Veteranen Bukow und König zunehmend schwer, aber ungebrochen tapfer an der Last ihrer gemeinsamen Geschichte.

MEHR