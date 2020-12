BR Tatort-Kultnacht: Diese Folgen sind zu sehen

Vom Raubtier zur Schmusekatze

ARTE-Doku zeigt, wie die Katze die Welt eroberte

Sage und schreibe 400 Millionen Katzen leben heutzutage in der Gesellschaft des Menschen. In Deutschland wie auch in Frankreich führen die Stubentiger die Liste der beliebtesten Haustiere an. Doch wie hat sich aus der Raub- die heutige Schmusekatze entwickelt? Eine Doku geht dieser Frage nach.

MEHR