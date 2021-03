Verlosung: "Janosch – komm, wir finden einen Schatz"

Ganze Generationen sind mit den Geschichten von Janosch aufgewachsen. Am 11. März 2021 feierte der Erfinder der Tigerente seinen 90. Geburtstag. Aus diesem Anlass erscheint der Film "Janosch – komm, wir finden einen Schatz" neu auf DVD.

"Komm, wir finden einen Schatz" beschließen Tiger und Bär, als sie in einer alten Kiste eine Schatzkarte finden. Ihnen schließt sich der Hase Jochen Gummibär an, der eigentlich nur Freunde finden will. Los geht's in ein aufregendes Abenteuer. Denn nicht nur die drei wollen den Schatz, sondern auch der findige Detektiv Gokatz und der sportliche Hund "Kurt der knurrt", die Tiger, Bär und Jochen immer dicht auf den Fersen sind. Die Jagd führt durch Tintensümpfe, Eiswüsten bis hin zu einem alten Piratenschiff, wo der Schatz versteckt sein soll. Mit den Synchronstimmen von TV-Star Elton (Kurt), "KIKA" Moderator Malte Arkona (Tiger) und Michael Schanze (Bär).

prisma verlost 3x1 DVD von "Janosch – komm, wir finden einen Schatz". Einfach bis zum 18. März 2021 das Formular unter diesem Artikel ausfüllen und auf "Absenden" klicken*. Danach bekommen Sie von uns eine E-Mail, mit der Sie Ihre Teilnahme noch einmal bestätigen müssen. Viel Glück!