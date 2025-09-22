Jetzt zwei Übernachtungen mit Besuch der Galanacht gewinnen!

Tauchen Sie ein in eine Nacht voller Glamour und Genuss bei der Galanacht der Spitzenweine im Ahrtal. Wo schroffe Felsen und steile Weinbergshänge die Landschaft prägen, entstehen die besten Weine der Region. Am Freitag, 7. November, haben Weinliebhaber und Feinschmecker erstmals die Gelegenheit, des "Ahrwein des Jahres" live zu erleben. Der Steigenberger Kurhaus-Saal in Bad Neuenahr-Ahrweiler wird zum Schauplatz eines unvergesslichen Events voller Eleganz und Emotionen. Freuen Sie sich auf funkelnde Gläser, sanften Kerzenschein, ein erlesenes Vier-Gang-Menü mit den Siegerweinen und musikalische Highlights mit Musical-Weltstar Deborah Sasson. Moderator Stefan Mross führt charmant durch den Abend.

