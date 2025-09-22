Home Magazin Gewinnspiele

Jetzt zwei Übernachtungen mit Besuch der Galanacht gewinnen!

22.09.2025 Gewinnspiel

Zwei Übernachtungen mit Besuch der Galanacht für zwei Personen gewinnen!

Jetzt teilnehmen und zwei Übernachtungen im Ahrtal mit Besuch der Galanacht für zwei Personen gewinnen! Erlebe einen glamourösen Abend bei sanftem Kerzenschein und einem erlesenen Vier-Gang-Menü mit den Siegerweinen. Teilnahme bis zum 3.10.2025.
Weingläser und ein gefüllter Teller auf einem dekorierten Tisch
Jetzt zwei Übernachten im Ahrtal mit Besuch der Galanacht für zwei Personen gewinnen! Fotoquelle: Kooperationspartner

Tauchen Sie ein in eine Nacht voller Glamour und Genuss bei der Galanacht der Spitzenweine im Ahrtal. Wo schroffe Felsen und steile Weinbergshänge die Landschaft prägen, entstehen die besten Weine der Region. Am Freitag, 7. November, haben Weinliebhaber und Feinschmecker erstmals die Gelegenheit, des "Ahrwein des Jahres" live zu erleben. Der Steigenberger Kurhaus-Saal in Bad Neuenahr-Ahrweiler wird zum Schauplatz eines unvergesslichen Events voller Eleganz und Emotionen. Freuen Sie sich auf funkelnde Gläser, sanften Kerzenschein, ein erlesenes Vier-Gang-Menü mit den Siegerweinen und musikalische Highlights mit Musical-Weltstar Deborah Sasson. Moderator Stefan Mross führt charmant durch den Abend.
https://www.ahrtal.com/de/ahrwein-des-jahres#

Verlosung:
prisma und das Ahrtal verlosen zwei Übernachtungen im Ahrtal mit Besuch der Galanacht für zwei Personen.

Einfach bis zum 3.10.2025 unter 01378 / 900 360* anrufen oder senden Sie eine SMS mit prisma70 + Ihre Adresse an die 99699**
* 0,50 Euro/Anruf ** 0,50 Euro/SMS

Der Preis wurde prisma vom Kooperationspartner unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Teilnahmebedingungen finden Sie auf www.prisma.de/teilnahmebedingungen

