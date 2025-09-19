Gewinne das etwas andere Kochbuch "Eis"

Die besten Eismacher:innen aus Deutschland machen vor, wie man in der heimischen Küche Eis-Träume wahr werden lässt. Im Baukastensystem findet und erfindet man seine neue Lieblingssorte: Milcheis oder Sorbet? Soße oder Krokant? Fruchtige Noten oder schokoladige Aromen? Innovative Geschmacksrichtungen, zuckerfreie und vegane Alternativen sowie überraschende Geschmackskombinationen heben das altbekannte und geliebte Eis auf eine völlig neue Ebene.