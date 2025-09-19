Home Magazin Gewinnspiele

Gewinne das etwas andere Kochbuch "Eis"

19.09.2025 Verlosung

Gewinne das etwas andere Kochbuch "Eis"

In "Eis" feiert das Eis seinen Tag in der Sonne – ausnahmsweise ohne dabei zu schmelzen. Angefangen beim Grundrezept lädt dieses Buch dazu ein, die beliebte Sommersüßigkeit nachzumachen und dabei richtig kreativ zu werden. Wir verlosen 3 Exemplare!
Das Cover des Buches "Eis"
Das Cover des Buches "Eis" Fotoquelle: Verlag

Die besten Eismacher:innen aus Deutschland machen vor, wie man in der heimischen Küche Eis-Träume wahr werden lässt. Im Baukastensystem findet und erfindet man seine neue Lieblingssorte: Milcheis oder Sorbet? Soße oder Krokant? Fruchtige Noten oder schokoladige Aromen? Innovative Geschmacksrichtungen, zuckerfreie und vegane Alternativen sowie überraschende Geschmackskombinationen heben das altbekannte und geliebte Eis auf eine völlig neue Ebene.

ISBN 978-3-7667-2786-2, 45 Euro, Hubertus Tzschirner, 224 Seiten, Callwey Verlag

Zur Verlosung

Wir verlosen 3x1 Buch "Eis". Einfach bis zum 26.09.2025 das Formular unter diesem Artikel ausfüllen und auf "Absenden" klicken. Danach bekommst du von uns eine E-Mail, mit der du deine Teilnahme noch einmal bestätigen musst. Viel Glück!

Kochbuch "Eis"
* Pflichtangabe zwecks Versand des Gewinns
Für die Teilnahme am Gewinnspiel gelten die Teilnahmebedingungen und der Datenschutz. Ich wurde ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Teilnahme an dem Gewinnspiel nur möglich ist, wenn ich meine jederzeit widerrufliche Werbeeinwilligung erteile. Hiermit erteile ich meine jederzeit widerrufliche Einwilligung, dass die PRISMA-Verlag GmbH & Co. KG innerhalb der Newsletter meine E-Mail-Adresse zur Bewerbung journalistischer Verlags-Produkte (App, E-Paper, Magazin, Online-Leserpanel, Podcast, Social-Media-Kanäle) nutzt. Ich möchte auf mich zugeschnittene Informationen per Mail erhalten und willige ein, dass mein Öffnungs- und Klickverhalten analysiert und ein personenbezogenes Nutzungsprofil erstellt wird. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 I a,b DSGVO. Wir verarbeiten deine Daten nur für unsere Werbe- und Geschäftszwecke und geben diese nicht an Dritte weiter. Weitere Informationen zu den Widerrufsmöglichkeiten und zum Datenschutz unter https://www.prisma.de/datenschutz.

Teilen Mailen

Das könnte dich auch interessieren

STEINEL 24V Garten-Lichtsystem

Gewinnspiel
Das 24V Garten-Lichtsystem von Steinel.

Gewinne das Buch "Südafrika Stil"

Verlosung
Das Cover des Buchs "Südafrika Stil"

Reise-Gewinnspiel

Jetzt mitmachen!
Eine Anzeige zum Gewinnspiel eines Buches und einer Reise.

Gewinne ein 3-Monats-Abo bei LaCinetek!

Verlosung
2 Gutscheine für ein Abo bei LaCinetek

Winterreifen gewinnen!

Gewinnspiel
Ein Satz Winterreifen von MAXXIS

Gewinne ein Plakat zum Film-Klassiker "Walk the Line"

Verlosung
Das Filmplakat von "Walk the Line"

Blinker-Sets gewinnen

Gewinnspiel
Ein Fahrrad-Blinker

Gewinne das Kochbuch "Und was kann ich mitbringen?"

Verlosung
Das Cover des Buches "Und was kann ich mitbringen?"

Gewinne das Buch "Zu Gast auf Ibiza"

Verlosung
Das Buch "Zu Gast auf Ibiza" vom Callwey Verlag

Gewinne das Kochbuch "Adriatico"!

Verlosung
Das Cover des Kochbuchs "Adriatico"

Strandkorb gewinnen!

Gewinnspiel
Strandkorb in blau und weiß.

Gewinne ein Plakat zum Film-Klassiker "Der weiße Hai"

Verlosung
Das Filmplakat von "Der weiße Hai"