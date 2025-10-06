Home Magazin Gewinnspiele

Stressfrei entspannen im Sauerland

06.10.2025

Stressfrei entspannen im Sauerland

Im Sauerland, fernab von Stress und Lärm, liegt das familiengeführte Ferienhotel Stockhausen. Es bietet vielfältige Sportangebote, Entspannung und ein Winterabenteuer mit eigenem Südhang.
Das Hotel Stockhausen im Sauerland.
Jetzt einen Aufenthalt im Hotel Stockhausen gewinnen! Fotoquelle: Kooperationspartner

Fernab von Stress und Lärm liegt in idyllischer Lage das familiär geführte Ferien-, Sport und Wellnesshotel Stockhausen am Ortsrand von Sellinghausen im Sauerland. Das Ferienparadies bietet Sportangebote, Ruhe und Entspannung. Der vor der Haustür liegende Sauerland-Höhenflug wurde zum zweitschönsten Wanderweg Deutschlands gekürt. Zu jeder Jahreszeit bietet das Ferienparadies Angebote vom Wandern, über Fitness bis hin zum eigenen Reiterhof – alles für die ganze Familie. Im Winter sorgt der eigene Südhang mit Schneekanonen für ein Winterabenteuer im Sauerland. Urlauber können auch die Wellness-Angebote mit Erlebnisbad und die Rutsche für die Kinder genießen.
www.ferienhotel-stockhausen.de

Verlosung:
prisma und das Ferienhotel Stockhausen verlosen einmal einen Aufenthalt für zwei Personen mit fünf Übernachtungen inklusive Halbpension.
Einfach bis zum 17.10.2025 unter 01378 / 900 370* anrufen oder senden Sie eine SMS mit prisma70+ Ihre Adresse an die 99699**
* 0,50 Euro/Anruf ** 0,50 Euro/SMS.
Der Preis wurde prisma vom Kooperationspartner unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Teilnahmebedingungen finden Sie auf www.prisma.de/teilnahmebedingungen

