Stressfrei entspannen im Sauerland

Fernab von Stress und Lärm liegt in idyllischer Lage das familiär geführte Ferien-, Sport und Wellnesshotel Stockhausen am Ortsrand von Sellinghausen im Sauerland. Das Ferienparadies bietet Sportangebote, Ruhe und Entspannung. Der vor der Haustür liegende Sauerland-Höhenflug wurde zum zweitschönsten Wanderweg Deutschlands gekürt. Zu jeder Jahreszeit bietet das Ferienparadies Angebote vom Wandern, über Fitness bis hin zum eigenen Reiterhof – alles für die ganze Familie. Im Winter sorgt der eigene Südhang mit Schneekanonen für ein Winterabenteuer im Sauerland. Urlauber können auch die Wellness-Angebote mit Erlebnisbad und die Rutsche für die Kinder genießen.

www.ferienhotel-stockhausen.de