Home Magazin Gewinnspiele

STEINEL 24V Garten-Lichtsystem gewinnen!

15.09.2025 Gewinnspiel

STEINEL 24V Garten-Lichtsystem

Das 24V Garten-Lichtsystem von Steinel sorgt für stimmungsvolle Beleuchtung ohne Werkzeug. Jetzt eines von sechs Starter-Sets gewinnen und sofort loslegen! Teilnahme bis 26.9.2025.
Das 24V Garten-Lichtsystem von Steinel.
Jetzt das 24V Garten-Lichtsystem von Steinel gewinnen! Fotoquelle: Kooperationspartner

Ob Eingangsbereiche, Terrassen, Gartenwege oder Beete – mit dem 24V Garten-Lichtsystem von Steinel bringen Sie stimmungsvolles Licht in Ihren Garten ganz ohne Werkzeug, Schrauben oder Elektriker. Die oberirdische Verlegung macht es leicht: einfach platzieren, per Kabel verbinden und an der Steckdose anschließen. Über die Steinel Connect App werden Lichtszenen, Farben, Helligkeit und Zeiten individuell eingestellt. Das System lässt sich flexibel erweitern und anpassen. Ob neue Leuchte am Weg oder ein weiteres Spot-Highlight im Beet das Licht wächst mit Ihren Ideen und Ihrem Garten.
Gewinnen Sie eines von 6 Starter-Sets mit je 2 Garden-Spots und Zubehör, mit dem Sie sofort loslegen können.
www.steinel-shop.de/ garten24v/

Verlosung:

prisma und Steinel verlosen sechs Starter-Sets.

Einfach bis zum 26.9.2025 unter 01378 / 900 360* anrufen oder senden Sie eine SMS mit prisma60+ Ihre Adresse an die 99699**
* 0,50€/Anruf
** 0,50 Euro/SMS

Die Preise wurden prisma vom Kooperationspartner unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Teilnahmebedingungen finden Sie auf www.prisma.de/teilnahmebedingungen

Teilen Mailen

Das könnte dich auch interessieren

Gewinne das Buch "Südafrika Stil"

Verlosung
Das Cover des Buchs "Südafrika Stil"

Reise-Gewinnspiel

Jetzt mitmachen!
Eine Anzeige zum Gewinnspiel eines Buches und einer Reise.

Gewinne ein 3-Monats-Abo bei LaCinetek!

Verlosung
2 Gutscheine für ein Abo bei LaCinetek

Winterreifen gewinnen!

Gewinnspiel
Ein Satz Winterreifen von MAXXIS

Gewinne ein Plakat zum Film-Klassiker "Walk the Line"

Verlosung
Das Filmplakat von "Walk the Line"

Blinker-Sets gewinnen

Gewinnspiel
Ein Fahrrad-Blinker

Gewinne das Kochbuch "Und was kann ich mitbringen?"

Verlosung
Das Cover des Buches "Und was kann ich mitbringen?"

Gewinne das Buch "Zu Gast auf Ibiza"

Verlosung
Das Buch "Zu Gast auf Ibiza" vom Callwey Verlag

Gewinne das Kochbuch "Adriatico"!

Verlosung
Das Cover des Kochbuchs "Adriatico"

Strandkorb gewinnen!

Gewinnspiel
Strandkorb in blau und weiß.

Gewinne ein Plakat zum Film-Klassiker "Der weiße Hai"

Verlosung
Das Filmplakat von "Der weiße Hai"

Den Römern auf der Spur

Verlosung
Unesco-Welterbe Niedergermanischer Limes