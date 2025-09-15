STEINEL 24V Garten-Lichtsystem gewinnen!

Ob Eingangsbereiche, Terrassen, Gartenwege oder Beete – mit dem 24V Garten-Lichtsystem von Steinel bringen Sie stimmungsvolles Licht in Ihren Garten ganz ohne Werkzeug, Schrauben oder Elektriker. Die oberirdische Verlegung macht es leicht: einfach platzieren, per Kabel verbinden und an der Steckdose anschließen. Über die Steinel Connect App werden Lichtszenen, Farben, Helligkeit und Zeiten individuell eingestellt. Das System lässt sich flexibel erweitern und anpassen. Ob neue Leuchte am Weg oder ein weiteres Spot-Highlight im Beet das Licht wächst mit Ihren Ideen und Ihrem Garten.

Gewinnen Sie eines von 6 Starter-Sets mit je 2 Garden-Spots und Zubehör, mit dem Sie sofort loslegen können.

www.steinel-shop.de/ garten24v/