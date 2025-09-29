Home Magazin Gewinnspiele

Das große prisma Thermen-Gewinnspiel!

29.09.2025 Verlosung

Das große prisma Thermen-Gewinnspiel!

Entspannen, durchatmen und dem Alltag für kurze Zeit entfliehen. Lass es dir bei einer Auszeit in der Therme gutgehen – mit prisma. Wähle die entsprechende Rufnummer deines Wunschgewinns bis zum 10. Oktober 2025. Viel Glück!
Ein Paar in einer Sauna
Gewinne 5x2 Sauna-Tageskarten!  Fotoquelle: Kooperationspartner
Das Cover des Buches "Saunaführer"
Gewinne 8x "Der Saunaführer"!  Fotoquelle: Kooperationspartner
Ein glückliches Paar in einem Pool
Gewinne 1x Wellness-Gutschein im Wert von 250 Euro!  Fotoquelle: Kooperationspartner

5x2 Sauna-Tageskarten

 In den Sauna- und Wellness-Anlagen von Monte Mare genießt du Urlaubsgefühle an mehr als 360 Tagen im Jahr. prisma und Monte Mare verlosen fünfmal Sauna-Tageskarten für zwei Personen. Tauche ein in eine Welt voller Entspannung. Monte Mare findest du neunmal in Deutschland. www.monte-mare.de

 01378 / 900 320* oder SMS mit prisma20 + Ihre Adresse an 99699**
* 0,50€/Anruf ** 0,50 Euro/SMS

8x Der Saunaführer

„Der Saunaführer“ hilft beim Sparen und Entspannen: Fünf regionale Ausgaben präsentieren jeweils über 50 beliebte Wellness-Oasen – mit exklusiven Zwei-für-eins-Gutscheinen im Gesamtwert von mehr als 1000 Euro. Das Buch gibt es online versandkostenfrei oder direkt in der App. www.der-saunafuehrer.de

01378 / 900 321* oder SMS mit prisma21 + Ihre Adresse an 99699**
* 0,50€/Anruf ** 0,50 Euro/SMS

1x Wellness-Gutschein im Wert von 250 Euro

Lust auf eine entspannte Auszeit? Mit dem „WellCard Thermen- und Hotelgutschein“ ist das jederzeit ganz flexibel möglich. Ob Therme, Day Spa oder Wellness-Hotel: Bei mehr als 650 Partnern in elf Ländern ist bestimmt die perfekte Wellness-Oase dabei. www.wellcard.de

01378 / 900 322* oder SMS mit prisma22 + Ihre Adresse an 99699**
* 0,50€/Anruf ** 0,50 Euro/SMS

Die Preise wurde prisma vom Kooperationspartner unentgeltlich zur Verfügung gestellt.
Teilnahmebedingungen findest du auf www.prisma.de/teilnahmebedingungen

