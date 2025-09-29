Ein Wochenende in Gerolstein gewinnen

Natürliches Mineralwasser ist der Durstlöscher Nummer eins in Deutschland. Es zeichnet sich durch seine ursprüngliche Reinheit, natürliche Mineralstoffe und erfrischenden Geschmack aus. Mehr als 500 verschiedene regionale Mineralwässer in Deutschland bieten eine einzigartige Vielfalt. Eins davon kann ein Gewinner mit Begleitung an seinem Ursprungsort erleben. Verlost werden zwei Übernachtungen im Eifel Komfort Zimmer im Seehotel am Stausee in Gerolstein inklusive Verwöhnpension und Massage. Der Gewinn beinhaltet zudem Besuch und Verkostung am Gerolsteiner Brunnen sowie die Anreise mit der Bahn (1. Klasse). www.mineralwasser.com
Verlosung: prisma und die Informationszentrale Deutsches Mineralwasser verlosen ein Wellness-Wochenende für zwei im Vier-Sterne-Hotel in der Eifel inklusive Verkostung beim Gerolsteiner Brunnen.
Einfach bis zum 10.10.2025 unter 01378 / 900 360* anrufen oder sende eine SMS mit prisma60+ deine Adresse an die 99699**
* 0,50 Euro/Anruf ** 0,50 Euro/SMS.
Der Preis wurde prisma vom Kooperationspartner unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Teilnahmebedingungen findest du auf www.prisma.de/teilnahmebedingungen