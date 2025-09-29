Ein Wochenende in Gerolstein gewinnen

Natürliches Mineralwasser ist der Durstlöscher Nummer eins in Deutschland. Es zeichnet sich durch seine ursprüngliche Reinheit, natürliche Mineralstoffe und erfrischenden Geschmack aus. Mehr als 500 verschiedene regionale Mineralwässer in Deutschland bieten eine einzigartige Vielfalt. Eins davon kann ein Gewinner mit Begleitung an seinem Ursprungsort erleben. Verlost werden zwei Übernachtungen im Eifel Komfort Zimmer im Seehotel am Stausee in Gerolstein inklusive Verwöhnpension und Massage. Der Gewinn beinhaltet zudem Besuch und Verkostung am Gerolsteiner Brunnen sowie die Anreise mit der Bahn (1. Klasse). www.mineralwasser.com