Gewinne ein Paket zum Film "Wie das Leben manchmal spielt"

26.09.2025 Verlosung

Eine junge Kellnerin wird zu einer Geldstrafe verurteilt – und muss dann ausgerechnet für den zuständigen Richter arbeiten. Wir verlosen 2 Gewinnpakete bestehend aus 2 Kinokarten und jeweils einem 20 €-Gutschein von FloraPrima!
Kinokarten zum Film "Wie das Leben manchmal spielt"
Freikarten zum Film "Wie das Leben manchmal spielt"  Fotoquelle: Kooperationspartner
Eine Frau hält einen Blumenstrauß in der Hand.
Gewinne einen Geschenkgutschein im Wert von 20 Euro!  Fotoquelle: FloraPrima

Zum Film

Marie-Line (Louane Emera), eine junge Kellnerin, schlägt sich gerade so durchs Leben. Nach einem heftigen Streit mit ihrem Freund verliert sie nicht nur ihren Job, sondern wird auch noch zu einer hohen Geldstrafe verurteilt. Der zuständige Richter Gilles (Michel Blanc) – kurz vor dem Ruhestand, desillusioniert und in seiner eigenen Welt lebend – erkennt in Marie-Line jedoch mehr als nur eine Akte. Um ihr aus ihrer finanziellen Klemme zu helfen, bietet er ihr spontan einen Job an: Da er gerade erst seinen Führerschein abgeben musste, soll Marie-Line einen Monat lang seine Fahrerin sein. Zwischen der impulsiven und lebensfrohen Marie-Line und dem distanzierten und melancholischen Richter entwickelt sich daraufhin eine ungewöhnliche Freundschaft.
KINOSTART: 2. OKTOBER 2025

Zu FloraPrima

FloraPrima ist ein Blumenversand mit droßer Auswahl. Hier kannst du Blumen verschicken und Freude schenken. Zu jedem Strauß erhältst du eine Gratis-Vase, Giotto und Teaballs. Außerdem kannst du den Liefertag selbst bestimmen und profitierst von garantiert sieben Tagen frischer Blumen.
Blumen verschicken mit Gratis-Geschenk | Blumenversand

Zur Verlosung

Wir verlosen 2x1 Gewinnpaket bestehend aus 2 Kinokarten und jeweils einem 20 €-Gutschein von FloraPrima. Einfach bis zum 03.10.2025 das Formular unter diesem Artikel ausfüllen und auf "Absenden" klicken. Danach bekommst du von uns eine E-Mail, mit der du deine Teilnahme noch einmal bestätigen musst. Viel Glück!

Gewinnpaket "Wie das Leben manchmal spielt"
* Pflichtangabe zwecks Versand des Gewinns
