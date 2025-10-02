Home Magazin Gewinnspiele

Gewinne das Kochbuch "Airfryer-Blitzrezepte"

02.10.2025 Verlosung

Gewinne das Kochbuch "Airfryer-Blitzrezepte"

Christian Henze liebt gutes Essen – und weiß, wie man es unkompliziert auf den Tisch bringt. In diesem Buch zeigt der beliebte TV-Koch seine besten Airfryer-­Rezepte für alle! Wir verlosen 2 Exemplare.
Das Cover des Buches "Airfryer-Blitzrezepte"
Das Cover des Buches "Airfryer-Blitzrezepte" Fotoquelle: Verlag

Ob Knuspergranola, Brioche-French-Toast, Tandoori-Lachs im Strudelteig, Riesenrösti mit Raclette-Käse oder die heiß geliebten Parmesan-Pommes – diese rund 80 Rezepte sind mehr als nur Alltagsküche: Sie zeigen, wie vielseitig der Airfryer sein kann, wenn man weiß, was man damit macht.

Christian Henze kocht zu Hause am liebsten genauso: schnell, kreativ, mit ganz viel Geschmack und ganz wenig Stress. Für alle, die schon einen Airfryer haben oder sich gerade neu verliebt haben: Hier kommt das Rezeptbuch, das Lust aufs Loslegen macht.

ISBN 978-3-95453-369-5, 29,95 Euro, Christian Henze, 192 Seiten, Becker Joest Volk Verlag

Zur Verlosung

Wir verlosen 2x1 Kochbuch "Airfryer-Blitzrezepte". Einfach bis zum 10.10.2025 das Formular unter diesem Artikel ausfüllen und auf "Absenden" klicken. Danach bekommst du von uns eine E-Mail, mit der du deine Teilnahme noch einmal bestätigen musst. Viel Glück!

Kochbuch "Airfryer-Blitzrezepte"
* Pflichtangabe zwecks Versand des Gewinns
Für die Teilnahme am Gewinnspiel gelten die Teilnahmebedingungen und der Datenschutz. Ich wurde ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Teilnahme an dem Gewinnspiel nur möglich ist, wenn ich meine jederzeit widerrufliche Werbeeinwilligung erteile. Hiermit erteile ich meine jederzeit widerrufliche Einwilligung, dass die PRISMA-Verlag GmbH & Co. KG innerhalb der Newsletter meine E-Mail-Adresse zur Bewerbung journalistischer Verlags-Produkte (App, E-Paper, Magazin, Online-Leserpanel, Podcast, Social-Media-Kanäle) nutzt. Ich möchte auf mich zugeschnittene Informationen per Mail erhalten und willige ein, dass mein Öffnungs- und Klickverhalten analysiert und ein personenbezogenes Nutzungsprofil erstellt wird. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 I a,b DSGVO. Wir verarbeiten deine Daten nur für unsere Werbe- und Geschäftszwecke und geben diese nicht an Dritte weiter. Weitere Informationen zu den Widerrufsmöglichkeiten und zum Datenschutz unter https://www.prisma.de/datenschutz.

Teilen Mailen

Das könnte dich auch interessieren

Gewinne ein Wochenende in Gerolstein!

Verlosung
Ein Paar beim Wandern

Das große prisma Thermen-Gewinnspiel!

Verlosung
Ein Paar in einer Sauna

Gewinne ein Paket zum Film "Wie das Leben manchmal spielt"

Verlosung
Kinokarten zum Film "Wie das Leben manchmal spielt"

2 x 2 Tickets für "Pretty Woman - Das Musical" inklusive Anreise und Hotelübernachtung gewinnen!

Gewinnspiel
Eine Frau liegt in der Badewanne und hört Musik. Ein Mann schaut ihr dabei zu.

Zwei Übernachtungen mit Besuch der Galanacht für zwei Personen gewinnen!

Gewinnspiel
Weingläser und ein gefüllter Teller auf einem dekorierten Tisch

Gewinne das etwas andere Kochbuch "Eis"

Verlosung
Das Cover des Buches "Eis"

STEINEL 24V Garten-Lichtsystem

Gewinnspiel
Das 24V Garten-Lichtsystem von Steinel.

Gewinne das Buch "Südafrika Stil"

Verlosung
Das Cover des Buchs "Südafrika Stil"

Reise-Gewinnspiel

Jetzt mitmachen!
Eine Anzeige zum Gewinnspiel eines Buches und einer Reise.

Gewinne ein 3-Monats-Abo bei LaCinetek!

Verlosung
2 Gutscheine für ein Abo bei LaCinetek

Winterreifen gewinnen!

Gewinnspiel
Ein Satz Winterreifen von MAXXIS

Gewinne ein Plakat zum Film-Klassiker "Walk the Line"

Verlosung
Das Filmplakat von "Walk the Line"