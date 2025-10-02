Gewinne das Kochbuch "Airfryer-Blitzrezepte"

Ob Knuspergranola, Brioche-French-Toast, Tandoori-Lachs im Strudelteig, Riesenrösti mit Raclette-Käse oder die heiß geliebten Parmesan-Pommes – diese rund 80 Rezepte sind mehr als nur Alltagsküche: Sie zeigen, wie vielseitig der Airfryer sein kann, wenn man weiß, was man damit macht.

Christian Henze kocht zu Hause am liebsten genauso: schnell, kreativ, mit ganz viel Geschmack und ganz wenig Stress. Für alle, die schon einen Airfryer haben oder sich gerade neu verliebt haben: Hier kommt das Rezeptbuch, das Lust aufs Loslegen macht.

ISBN 978-3-95453-369-5, 29,95 Euro, Christian Henze, 192 Seiten, Becker Joest Volk Verlag