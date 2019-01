"Verrate mich nicht"

Von Eric Leimann

Mitreißende BBC-Miniserie über eine Krankenschwester, die sich mit falschen Papieren als Notfallärztin anstellen lässt. Die bezaubernde Jodie Whittaker ("Broadchurch") macht den Zuschauer zum Komplizen.

Die Sheffielder Krankenschwester Cath Hardacre (Jodie Whittaker, die trauernde Mutter aus "Broadchurch") will als Whistleblower Missstände in ihrer Klinik aufdecken – und wird entlassen. Als ihre beste Freundin, eine erfahrene Notfallmedizinerin, ihren Job an den Nagel hängt, um Schafe in Neuseeland zu züchten, packt Cath eine verlockende Chance beim Schopfe. Sie findet den Lebenslauf samt Zeugnisse ihrer Arzt-Freundin Ally Sutton im Mülleimer von deren Wohnung – und nimmt Allys Identität an. Im gut 350 Kilometer entfernten Edinburgh lässt sich die alleinerziehende Mutter als Fachärztin für Notfallmedizin anstellen. Von nun an beginnt ein Spießrutenlauf des Nicht-entdeckt-werdens. ARTE zeigt vier knapp einstündigen Episoden des mitreißenden Versteckspiels "Verrate mich nicht" in Doppelfolgen. Teil drei und vier laufen am Donnerstag, 7. Februar, 20.15 Uhr.

Die Serie "Verrate mich nicht", die im englischen Original "Trust Me" heißt, wurde von einem echten Arzt geschrieben. Dan Sefton, der bereits für einige Medizin-Dramen wie ITVs "The Good Karma Hospital" die Feder schwang, weiß also, wovon er spricht – was sich in zahlreichen, detailliert beschriebenen Patientenuntersuchungen und OPs zeigt. In jenen Momenten erinnert "Verrate mich nicht" ein bisschen an das gute alte "Emergency Room". Doch auch die "zwischenmenschlichen Dialoge", wenn es einmal nicht um Medizin geht, sind fein gedrechselt und bisweilen von britischem Humor durchzogen.

Cath/Ally muss nicht nur im Krankenhaus verhindern, dass ihr Fake-Status enttarnt wird, sondern auch ihr restliches Leben derart organisieren, dass man der großen Lüge nicht auf die Schliche kommt. Diesen Weg geht der Zuschauer dank Whittakers sensiblem Spiel voll mit, woraus die Serie einen großen Teil ihres Reizes bezieht. Dass die ambivalente Heldin eine neue Liebes-Beziehung mit einem Kollegen (Emun Elliott) eingeht, sorgt dabei ebenso für Suspense, wie die Tatsachen, dass die Fake-Ärztin noch einen dementen Vater im Pflegeheim sowie den um mehr Kontakt ringenden Vater ihrer kleinen Tochter in Sheffield versorgen muss.

Gut sechs Millionen Zuschauer holte das Falsche-Ärztinnen-Drama der BBC im August 2017 in seinem Heimatmarkt. Was zur Folge hatte, dass die Serie eine zweite Staffel erhielt. Sie wird allerdings eine neue Geschichte mit neuen Charakteren erzählen – da die famose Hauptdarstellerin Jodie Whittaker mittlerweile als erste Hauptdarstellerin der Science Fiction Kultserie "Doctor Who" vor der Kamera steht. Dies ist in Großbritannien etwa so, als würde man "Tatort"-Kommissar und "Wetten, dass ..?"-Moderator auf einmal – weshalb die 36-jährige Whittaker den Job kaum ablehnen konnte.

Quelle: teleschau – der Mediendienst