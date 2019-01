"The World's Best"

Von teleschau

Diese Chance bekommen nicht viele: Jorge González und Nazan Eckes sind bald im US-Fernsehen zu sehen. Und das nicht nur im Nischenprogramm, sondern bei CBS. Schon ab dem 3. Februar, gleich nach dem zuschauerreichen Super Bowl, wird dort die Talentshow "The World's Best" ausgestrahlt.

Bei der Show dürfen Künstler und Talente aus allen Bereichen antreten und müssen die Jury überzeugen. Diese besteht aber nicht nur aus den drei Hauptmitgliedern, Schauspielerin Drew Barrymore, Drag-Ikone RuPaul und Sängerin Faith Hill, sondern auch aus einem 50-köpfigen internationalen Gremium.

Aus 38 verschiedenen Ländern stammen die zusätzlichen Juroren – darunter auch Nazan Eckes und Jorge Gonzáles, sowie Choreograf Dennis Jauch. Moderiert wird die Show, von der vorerst zehn Folgen geplant sind, von Entertainer James Corden. Der Gewinner darf sich am Ende über eine Million Dollar freuen.

Erfahrung als Juroren bringen Eckes und Gonzáles auf jeden Fall mit, denn die 42-Jährige saß schon in der Jury der ähnlichen Sendung "Supertalent", Gonzáles ist seit einigen Jahren Juror in der RTL-Show "Let's Dance". Die neue Staffel der Tanzshow startet im März. Seine Teilnahme bei "The World's Best" dürfte nicht mit seine Funktion als "Let's Dance"-Juror kollidieren: Die US-Show wird nicht live gesendet, die Folgen wurden vorab aufgezeichnet.

