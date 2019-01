Französisches Drama bei ARTE

Von Maximilian Haase

"Die Ökonomie der Liebe" erweist sich in dem französischen Trennungsdrama als Herausforderung für ein frisch geschiedenes Ehepaar.

Ja, so ist das: In 15 Jahren Ehe lebt sich so manches Paar auseinander. Traurige Tatsache, doch natürlich klassisches Sujet für große Dramen. Widmen sich die meisten Trennungsfilme jedoch den damit verbundenen Emotionen und Verzweiflungen, rückt das französische Werk "Die Ökonomie der Liebe" einen bislang vernachlässigten Aspekt ins Zentrum: Geld, Finanzen, Besitz.

Marie (Bérénice Bejo) und Boris (Cédric Kahn) wollen sich scheiden lassen und auseinanderziehen. Dabei ergibt sich für die Eltern zweier Zwillingsmädchen aber ein nicht geringfügiges Problem: Das einst hübsch gegründete Eigenheim hat Maries Erspartes völlig geschluckt, und auch Boris kann sich keine eigene Wohnung leisten. Bleibt nur eine Notlösung: Das geschiedene Paar muss weiter zusammenwohnen.

ARTE zeigt das Drama mit dem erfrischenden filmischen Blick nun als deutsche Free-TV-Premiere.

Quelle: teleschau – der Mediendienst