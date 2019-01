"Maleficent 2" kommt 2020

Von teleschau

Um Filmstar Angelina Jolie wurde es zuletzt still. Seit 2015 war sie in keinem Film mehr zu sehen. Das könnte sich nun ändern.

Vier Jahre ist es schon her, dass Angelina Jolie auf der Leinwand zu sehen war. Damals spielte sie neben ihrem Noch-Ehemann Brad Pitt in dem Film "By the Sea", für den sie auch das Drehbuch schrieb und bei dem sie Regie führte. Danach konzentrierte sich die 43-Jährige verstärkt auf die Arbeit hinter der Kamera. Umso sehnlicher wird "Maleficent 2" erwartet, in dem Jolie erneut die dunkle Fee verkörpert. Die Dreharbeiten zur Fortsetzung des Fantasy-Hits von 2014 endeten im Dezember letzten Jahres, der US-Kinostart ist allerdings erst für den 29. Mai 2020 angesetzt.

Doch vielleicht müssen sich die Fans der Schauspielerin gar nicht mehr so lange gedulden, um sie endlich wieder auf der Leinwand zu sehen. Wie das US-Portal "Deadline" nun berichtet, wird die Oscar-Preisträgerin in dem Thriller "Those Who Wish Me Dead" die Hauptrolle spielen. Bislang ist noch nicht viel über die Story des Films bekannt, lediglich, dass es um eine hartgesottene Verfolgungsjagd in der Wildnis von Montana gehen soll.

Taylor Sheridan hat das Drehbuch geschrieben und wird auch Regie führen. Der aus "Sons of Anarchy" bekannte Schauspieler gab 2017 mit "Wind River" (mit Jeremy Renner und Elizabeth Olsen) sein Regie-Debüt. Drehbeginn soll im Mai sein, nachdem Sheridan mit dem Dreh zur zweiten Staffel der TV-Serie "Yellowstone" fertig ist.

Quelle: teleschau – der Mediendienst