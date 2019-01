6,35 Millionen

Von teleschau

Das Finale des "Dschungelcamps" zog so viele Zuschauer vor den Fernseher wie sonst keine Ausgabe der 13. Staffel. Trotzdem bestätigt sich ein Abwärtstrend.

Mit der Krönung der neuen Dschungelkönigin Evelyn Burdecki ging am Samstag die 13. Staffel von "Ich bin ein Star – holt mich hier raus!" zu Ende. Für RTL gab es zum großen Finale der Survival-Show noch einmal gute Quoten. Mit 6,35 Millionen Zuschauern ab drei Jahren lockte die Unterhaltungsshow so viele Zuschauer vor den Bildschirm wie in keiner Ausgabe der Staffel zuvor. In der Hauptzielgruppe der 14- bis 49-jährigen Zuschauer konnte RTL einen Marktanteil von 39,9 Prozent erzielen. Besonders beliebt war die letzte Folge bei den 14- bis 19-Jährigen mit einem Marktanteil von 55,6 Prozent. Das große Wiedersehen der Dschungel-Promis am gestrigen Sonntagabend interessierte immerhin noch 3,63 Millionen Zuschauer (Gesamtmarktanteil: 10,8 Prozent).

Dennoch setzt sich der Abwärtstrend für die Quoten des "Dschungelcamps" fort. Schalteten 2014 und 2016 noch mehr als acht Millionen Zuschauer beim Finale ein, musste RTL dieses Jahr die schwächste Quote seit 2009 hinnehmen. Auch die durchschnittliche Quote der 13. Staffel, die auf 5,25 Millionen Zuschauer und 37 Prozent Marktanteil in der Kernzielgruppe kam, nahm im Vergleich zu den Vorjahren weiter ab. Bereits die Auftaktfolge am 11. Januar war die am schwächsten rezipierte Startepisode seit 2009. Zwischendurch ging es mit den Quoten stetig auf und ab. Immerhin konnte die wichtige Grenze von 40 Prozent Marktanteil in der 13. Staffel dreimal geknackt werden, was dem Wert des Vorjahres entspricht.

Dennoch steht die wohl teuerste RTL-Produktion keinesfalls vor dem Untergang. Konstant über 30 Prozent Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe sprechen eben auch eine deutliche Sprache. Als kluger Schachzug der Verantwortlichen stellte sich das Nachfolgeformat "Ich bin ein Star, holt mich hier raus! Die Stunde danach" heraus. Das Talk-Format mit Angelika Finger-Erben, das auf dem Schwestersender RTLplus lief, wies konstant gute Quoten in der Hauptzielgruppe auf.

Quelle: teleschau – der Mediendienst