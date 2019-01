| Finale der 13. Staffel

Oh mein Gott! Die Dschungelkönigin 2019 heißt Evelyn Burdecki. Die Blondine nutzte als Reality-TV-Spezialistin ihren "Heimvorteil" und setzte sich im Finale vor Felix van Deventer und Peter Orloff durch.

Damit ist Evelyn die erste Gewinnerin von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!", die eine 100.000 Siegprämie einsackte. In der 13. Staffel hatte RTL neben der Dschungelkrone erstmals eine finanzielle Belohnung für den Sieger ausgeschrieben.

Nachdem die zwei Zoff-Gockel der Staffel - Chris Töpperwien und Bastian Yotta - ausgezogen waren, war's das mit Lästerei und Psycho-Terror im Camp. Schade eigentlich. Im Finale nahm alles seinen gewohnen Lauf. Alle drei verbliebenen Bewohner mussten eine letzte Dschungelprüfung absolvieren.

Für Peter hieß es, an ein paar Tieren vorbeizukriechen und dabei Sterne mithilfe eines Magneten einzusammeln. Kein Problem für den 74-jährigen Profi-Faustballer: Er holte mühelos alle Sterne. Evelyn musste sich durch die Essensprüfung würgen. Beim Lammhirn streikte der Körper und die ehemalige Teilnehmerin solcher Sendungen wie "Der Bachelor", "Promi Big Brother" und "Bachelor in Paradise" musste sich übergeben. Doch dann mampfte sie ohne Probleme unter anderem einen lebendigen Skorpion und holte am Ende doch noch drei Sterne. "GZSZ"-Schauspieler Felix musste umgeben von Kleintieren Sterne mit der Zunge abschrauben und schaffte vier Sterne.

Als Belohnung gab's für die drei Finalisten ein leckeres Abendessen, bevor am nächsten Morgen die Entscheidung verkündet wurde. Peter landete auf Platz drei, Felix wurde auf Platz zwei gewählt und Evelyn ist die neue Dschungelkönigin. Ihren Triumph feierte sie mit einem Heulkrampf und etwa 127 "Oh mein Gott"-Ausrufen. Wer jetzt noch nicht bekehrt ist, ist selbst schuld.

Quelle: areh