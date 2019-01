"Schwarze Piste"

Von Sven Hauberg

Was für deutsche Fernsehzuschauer gilt, hat offenbar auch in Italien seine Gültigkeit: Krimi ja bitte, nur bloß keine Schreibtischtäter als Hauptfiguren! Kernig müssen die Ermittler sein, Einzelgängertypen mit zerrütteter Vergangenheit und einem Hang, Gesetze zu übertreten.

Das ist im "Tatort" nicht anders als in der italienischen Reihe "Rocco Schiavone", die hierzulande unter dem Titel "Der Kommissar und die Alpen" im Ersten Free-TV-Premiere feiert.

Der Titelheld, gespielt von Marco Giallini, ist ein bulliger Typ mit tiefen Furchen im Gesicht, aus denen eine bewegte Vergangenheit spricht. Einst schob Schiavone Dienst in Rom, dann aber verprügelte er einen Vergewaltiger so hart, dass der ins Krankenhaus musste und Schiavone versetzt wurde. Jetzt ist er im Aostatal, das malerisch an der Grenze zur Schweiz liegt, für die Verbrecherjagd zuständig.

In "Schwarze Piste" (2016), dem ersten von sechs Filmen (weiter geht es am 16. Februar), bekommt es Schiavone mit einer grausam zugerichteten Leiche zu tun. Ein Mann wurde hoch oben in den Bergen, mitten in einem Skigebiet, von einer Pistenraupe platt gefahren – ein typischer Mord aus Eifersucht?

Im Pay-TV ermittelte der launische Kommissar bereits in neuen Fällen: Die zweite Staffel der Krimi-Serie "Rocco Schiavone" startete am 1. Januar exklusiv auf FOX.

Quelle: teleschau – der Mediendienst