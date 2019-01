"Die Trampolin Show"

Von Andreas Schöttl

Sogar der Riesensprung gelang! Er ging bis über den großen Teich. Mit "Big Bounce" gelang es RTL erstmals, eine eigenentwickelte Show in die USA verkaufen. Das Network Fox wird das Trampolinspringen im wichtigsten Fernsehmarkt der Welt unter dem Titel "Big Bounce Battle" zeigen. Dass Erfolg motiviert, will der Kölner Sender nun auch in einer zweiten Staffel des Physical-Games-Formats unter Beweis stellen.

Erneut wurden in einer Halle im niederländischen Breda massive Hindernisse aufgestellt, die nur mit gewaltigen Sprüngen von den insgesamt 384 Kandidaten zwischen neun und 56 Jahren überwunden werden können. Als "besonders spektakulär" kündigte der Sender unter anderem "schwebende Trampoline" an. Sie müssen von den Teilnehmern in einer Höhe von bis zu 4,5 Metern zielgenau "genommen" werden. Schwindelfrei sollte jeder von ihnen sein.

In zunächst sechs geplanten Qualifikationssendungen treten je 64 Kandidaten – Frauen, Männer Kinder – an. Joline Bügler ist mit neun Jahren die jüngste im Parcours, während Uwe Wochnowski mit 56 Jahren als ältester Kandidat auf den Trampolinen beweisen will, dass man in jedem Alter sportliche Höchstleistungen erbringen kann. Die sieben schnellsten Athleten aus jeder Qualifikationsshow ziehen ins "Big Bounce"-Finale ein, das voraussichtlich am 8. März gesendet wird.

Moderiert wird das große Hüpfen erneut von Matthias Opdenhövel und Wolff-Christoph Fuss. Nach einer weiteren Änderung stehen sie in den Qualifikationsshows während der Duelle inmitten des Publikums. Das soll noch einmal mehr Nähe suggerieren. Am Ende des Hochparcours nehmen sie die hoffentlich zahlreichen Finisher schließlich direkt in Empfang.

Im Anschluss an das Finale im März, in dem es um eine Siegprämie in Höhe von 100.000 Euro geht, zeigt RTL auch erstmals ein Promi-Special seines Trampolin-Spektakels. Dann springen 32 Prominente für den guten Zweck.

Quelle: teleschau – der Mediendienst