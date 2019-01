Der Bozen-Krimi: Falsches Spiel

Von Hans Czerny

Bekommt die Ex-Frankfurterin Sonja Schwarz (Chiara Schoras), ihres Zeichens jetzt Kommissarin in Bozen, endlich einen Mafioso zu fassen?

Zunächst muss sie im neuen Fall "Falsches Spiel" der Sonderermittlerin Carla Pisani (Jeanette Hain) den Vortritt lassen, die bereits in der vergangenen Episode in Südtirol aufgetaucht ist.

Gleichzeitig rumort es in den Ndrangheta-Kreisen: Der Bozener Pate Francesco Rossi (Thomas Sarbacher) steht unter Beobachtung des Mafia-Buchhalters Luca Rizzi (Anatole Taubman) und fürchtet daher um den eigenen Kopf. In dieser Situation versucht er, Kommissar Zanchetti (Tobias Oertel) für sich zu gewinnen. Doch der will ihm seinerseits das Handwerk legen. Ob er sich dabei auf die energische Sonderermittlerin Pisani aus Rom verlassen kann?

Quelle: teleschau – der Mediendienst