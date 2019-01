| Tag 12 im "Dschungelcamp"

Einsatz für Dr. Bob: In der Dschungelprüfung verletzt sich Peter Orloff und muss versorgt werden. Derweil ist Evelyn Burdecki schwer enttäuscht von Bastian Yotta.

Für Schlagersänger Peter Orloff heißt es "Graus am See". Der Musiker muss in die Dschungelprüfung und tut sich schwer. Und dann verletzt er sich bei einer der Aufgaben auch noch beim Abschrauben der Sterne. "Ich habe die ganzen Pfoten blutig, aber egal!", sagt der tapfere 74-Jährige. Von Dr. Bob gibt's einen Verband, dann geht's weiter.

Am Ende springen lediglich drei Sterne heraus, was vor allem am von RTL sehr streng gewählten Zeitlimit liegt. Da gab es in dieser Staffel schon deutlich leichtere Dschungelprüfungen. So richtig enttäuscht ist Peter aber nicht: "Drei Sterne für unser Camp. Ich bin glücklich, hier gewesen zu sein!"

Wenn Peter in seiner Prüfung alles gibt und dafür nur drei Sterne bekommt. #IBES pic.twitter.com/hXqN2QXKtw — André (@Leitung296) 22. Januar 2019

Evelyn Burdecki rechnet derweil mit Bastian Yotta ab. Zur Erinnerung: Der Protz-Millionär hat die Camp-Blondine am Tag zuvor bei der Schatzsuche ganz schön rund gemacht. "Das hätte ich nicht von Basti erwartet", sagte Evelyn. Mit den großen Händen habe Bastian ihr an den Arm gepackt. Und dann 'Halt' deine Schnauze, Evelyn!' gesagt. "Das war für mich echt ein Schock." Sie habe lediglich die Stimmung auflockern wollen, nachdem Bastian und Intimfeind Chris Töpperwien sich unter leichtem Kamera-Druck versöhnt hatten, so Evelyn.

Als sie Bastian darauf anspricht, will der sich nicht mehr daran erinnern können. Ein ausführliches Interview, das er nach der Schatzsuche im Dschungeltelefon gegeben hat, entlarvt seine Dschungel-Demenz aber als Lüge. Der Vollständigkeit halber sei gesagt, dass er Evelyn immerhin nicht aufforderte, die Schnauze zu halten. Es war "nur" die Klappe.

Der Kampf um die Dschungelkrone spitzt sich unterdessen immer weiter zu. Doch für Leila Lowfire ist der Traum von 100.000 Euro Siegprämie geplatzt. Sie bekommt von den Anrufern die wenigsten Stimmen und muss das "Dschungelcamp" verlassen. Im Rennen sind jetzt nur noch Evelyn, Bastian, Chris, Peter, Felix Deventer, Doreen Dietel und Sandra Kiriasis.