Die Entscheidung, das "heute journal" am Sonntagabend zu verlängern, sei ein "logischer Schritt", so der ZDF-Intendant Dr. Thomas Bellut. Außerdem sagte er: "Das Publikum vertraut den ZDF-Nachrichten. Das Interesse an verlässlichen Informationen und Orientierung hat spürbar zugenommen."

Fotoquelle: ZDF / Markus Hintzen