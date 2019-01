Wiederholung im ZDF

Von Jasmin Herzog

The Bourne Legacy

"Bourne" ohne Matt Damon – geht das? Ja, wenn man so clever wie Regisseur und Drehbuchautor Tony Gilroy ist und einfach eine Parallelgeschichte zur "Bourne"-Reihe dreht.

"Das Bourne Vermächtnis" (2012), das beim ZDF nun in einer Wiederholung zu sehen ist, spielt im selben Zeitraum wie "Das Bourne Ultimatum" (2007). Die Ereigniskette, die Jason Bourne in dieser Story in Gang setzt, betrifft nämlich auch seine Kollegen. Einer davon ist Aaron Cross (Jeremy Renner), eine erbarmungslose Kampfmaschine. Er soll zusammen mit den anderen Mitgliedern des geheimen Forschungsprojektes eliminiert werden. Eine atemlose Hatz beginnt, die von Gilroy leider etwas zu chaotisch umgesetzt wurde.

Aaron Cross (Jeremy Renner) ist ein mittels Medikamenten hochgezüchteter Superagent, dessen einzige Schwäche die elende Sucht nach den kleinen Pillen ist, die seine Leistungsfähigkeit erhalten. Daher kidnappt er auf seiner Flucht über sämtliche Kontinente kurzerhand die Ärztin Marta Shearing (Rachel Weisz), die ihn bisher damit versorgte.

Was ein temporeicher Thriller hätte werden können, kommt leider streckenweise wie eine Schlaftablette daher. Das liegt allerdings nicht an den Darstellern: Die Chemie zwischen Renner und Weisz stimmt. Vielmehr konnte sich Tony Gilroy wohl nicht weit genug von seinem eigenen Buch distanzieren, um die nötigen harten Schnitte zu setzen. Es ist nicht ganz klar, ob sinnfreie Actionexplosionen immer wieder einen Agententhriller unterbrechen oder ob ein solider Actionreißer ständig durch Erklärphasen und Hinterzimmergespräche gehemmt wird.

Quelle: teleschau – der Mediendienst