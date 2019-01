| Tag 8

Als selbst ernannter Motivations-Guru ist Bastian Yotta im "Dschungelcamp" bei Gisele Oppermann an seine Grenzen gestoßen. Da muss schon Trainer-Gott Thorsten Legat kommen. Derweil ist die RTL-Show für Domenico De Cicco beendet. Er wurde von den Zuschauern als Erster aus dem Camp gewählt.

Gisele Oppermann und Thorsten Legat – ist es Liebe? Fast müsste man bei den Bildern von Tag 8 aus dem Dschungelcamp davon ausgehen. Denn nachdem der frühere "Dschungelcamp"-Bewohner das Model zu einer Sieben-Sterne-Prüfung gebrüllt hat, fällt sie ihm freudestrahlend um den Hals. "Weißt du, wie stolz ich bin?", fragt der Ex-Fußballer Gisele. Die antwortet gerührt: "Danke für deine Ansage."

Eine Ansage gibt es tatsächlich vom Kasalla-Mann. "Schau mich an, gib dir einen Ruck, mach die Arschbacken auf, geh da rein, und mach nur eins: dich beweisen", brüllt der Glatzkopf vor Giseles neunter "Dschungelprüfung". "Schau mich an! Zeig es endlich den Leuten! Zeig es jetzt!"

So muss man also mit der Dschungel-Heulsuse reden. Nicht so ein Yotta-Quatsch wie "Du bist cool. Du bist geil. Hammer! Wirklich. Du bist so stark, du wirst immer stärker. Ich spüre das bis hier." Gisele braucht offensichlich die Angst vor dem Motivator, um die Angst vor dem fiesen Dschungelprüfungs-Getier zu vergessen. Tapfer lässt sie nach Legats Ansage so manches Ekelzeug auf sich herabregnen und schraubt nebenbei noch sieben Sterne ab. Was für ein Abschluss für ihre Dschungelprüfungs-Historie, die als Rekord in die Geschichte der RTL-Sendung eingehen wird.

Und was passiert sonst noch so im Dschungel? Chris Töpperwien verstaucht sich den Knöchel, Doreen Dietel weint um eine verlorene Liebe, eine Schlange sorgt für Aufregung und Peter Orloff stört Tommi Piper und Doreen beim Duschen.

Dann die Live-Verkündung des Televotings. Die Zuschauer haben genug von Domenico De Cicco gesehen. Das kommt dann doch etwas überraschend, aber offenbar sind die Anrufer der Meinung, dass Evelyn Burdecki auch ohne ihren Ex-Freund bestens unterhalten kann. Was für eine Schlappe für den Mann mit der Playmobil-Frisur. Aber wie es sich anfühlt, nicht mehr gewollt zu sein, kennt Domenico ja schon von "Der Bachelorette".