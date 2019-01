Wiederholung in der ARD

Von Felix Bascombe

"Rügen? Das erste Mal", seufzt Nora Kaminski (Tanja Wedhorn) in den Ostseewind, als sie mit der Fähre in Richtung Insel schippert. Ärztin ist sie, aber keine promovierte. "Den 'Doktor' können Sie knicken", tönt sie später und klingt dabei recht selbstbewusst. Als Schiffsärztin hatte sie einst gearbeitet, doch irgendwas lief schief, damals auf den Weltmeeren. Nun also Rügen, wo Nora eine Stelle in der Praxis ihres alten Studienkollegen Dr. Richard Freese (Stephan Kampwirth) annimmt. Auftakt zu "Praxis mit Meerblick – Willkommen auf Rügen", dem ersten Teil der ARD-Reihe, der nun erneut zu sehen ist.

Wie so oft, muss auch hier zunächst der Zufall der Story auf die Sprünge helfen. Kaum in Sassnitz angekommen, stolpert Nora Kaminski eine junge Frau vors Auto. Wiebke (Sinje Irslinger) wirkt nicht nur äußerst derangiert, sondern ist auch noch schwanger. Papa Alexander (Martin Lindow) darf freilich nicht wissen, dass er bald Opa wird. Und so wird aus Nora Kaminski schon nach wenigen Filmminuten eine Art guter Seele, die hinhört, wenn es Probleme gibt. Was freilich nicht heißt, dass sie selbst vor Problemen gefeit wäre.

Da ist zum einen die Sache mit der Unterkunft. Matthias Samland (Hans-Uwe Bauer), bei dem Nora als Untermieterin ein Zimmer bezieht, macht schnell klar, was er von Ärzten hält. Nicht viel nämlich. "Ärzte sind das letzte", schnauzt er die Neuangekommene an, wobei hinter der harten Schale selbstredend ein weicher Kern steckt, den es zu entdecken gilt.

Einen Widersacher hat Nora auch bald: Dr. Heckmann (Patrick Heyn) vom örtlichen Krankenhaus wird von Anfang nach nicht warm mit der titellosen Ärztin ("entweder zu faul oder zu dumm für die Promotion", mutmaßt er), und stellt Nachforschungen hinsichtlich der Vergangenheit seiner neuen Kollegin an. Für die nötige Portion Herzschmerz sorgen auf Rügen zwei weitere Herren. Praxis-Kollege Richard scheint den gemeinsamen Studienjahren mit Nora mehr hinterherzutrauern als angebracht. Und auch Alexander, der Vater der Teenie-Schwangeren, zögert nicht, der hübschen Ärztin schöne Augen zu machen.

Wirklich Neues bot "Praxis mit Meerblick" nicht, als die Reihe im April 2017 erstmals auf Sendung ging. Aber das war auch nicht zu erwarten im Herzschmerz-Genre. Das Konzept ging dennoch auf. Denn für romantische Mediziner findet sich auch im vollgepackten deutschen Fernsehprogramm immer noch ein Plätzchen. Zwei Filme folgten bereits, drei weitere wurden schon abgedreht.

