"M – Eine Stadt sucht einen Mörder"

Fritz Langs "M – Eine Stadt sucht einen Mörder" von 1931 gilt als Filmmeisterwerk und klassischster aller Krimis. Nun schafft es das Serien-Remake der Mediengruppe RTL ins Programm der Berlinale 2019.

Das filmische Meisterwerk "M – Eine Stadt sucht einen Mörder" von 1931 kehrt im Februar 2019 an seinen ursprünglichen Handlungsort Berlin zurück – obwohl das Remake in Wien spielt. Die produzierende Mediengruppe RTL, für deren Streamingportal TV Now die sechsteilige Serie David Schalkos produziert wurde, darf sich feiern: Gleich ihre erste Qualitätsserie, mit der das private Medienhaus auf sein Streamingangebot aufmerksam machen will, läuft in der Rubrik "Berlinale Special Series" auf Deutschlands berühmtesten Filmfestival.

Der exakte Premierentermin wird am Dienstag, 29. Januar, im Rahmen der Berlinale-Pressekonferenz bekannt gegeben. Ab Samstag, 23. Februar, ist der Edelkrimi mit Stars wie Verena Altenberger, Sophie Rois, Moritz Bleibtreu, Bela B, Lars Eidinger, Udo Kier und Brigitte Hobmeier dann auch bei TV Now zu sehen.

Worum geht es? Während eines harten Winters verschwinden in Wien Kinder. Später werden deren Leichen gefunden. Die Boulevard-Presse zerreißt die erfolglose Polizei in der Luft, Politik und Unterwelt schalten sich in die "Aufklärung" der spektakulären Verbrechen ein. Der für Serien wie "Braunschlag" und "Altes Geld" gefeierte David Schalko fungierte zugleich als Regisseur und war gemeinsam mit Evi Romen für das Drehbuch zuständig. TV Now kostet den Kunden im neuen "Premium Paket" derzeit monatlich 4,99 Euro.

Quelle: teleschau – der Mediendienst