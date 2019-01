| Sängerin hat sich verletzt

Bittere Nachrichten für Sarah Lombardi bei "Dancing on Ice". Die Sängerin hat sich an der Hüfte verletzt und muss vorerst bei der SAT.1-Show aussetzen. Schon am vergangenen Sonntag war sie mit Schmerzen gelaufen, wie sie ihren Fans in einer Instagram-Story am Mittwoch verriet. Mittlerweile seien die Schmerzen aber so stark, dass an Training nicht zu denken sei. "Das ist grade wie der schlimmste Albtraum", so Lombardi, die allerdings zu diesem Zeitpunkt noch auf eine Wunderheilung hoffte.

Am Donnerstag dann die traurige Gewissheit: Sarah Lombardi hat einen Muskelfaserriss erlitten und kann am Sonntag nicht auftreten. Für Sarah Lombardi, die in den ersten beiden Live-Shows an der Seite von Profi-Eistänzer Joti Polizoakis eine überzeugende Leistung gezeigt hatte, rückt Aleksandra Bechtel nach. Die Moderatorin war in der zweiten Sendung ausgeschieden.

Allerdings bedeutet die Verletzung offenbar noch nicht das endgültige Aus. "Ich bin wirklich traurig, dass ich am Sonntag nicht auftreten kann. Aber wir haben heute direkt mit der Therapie angefangen. Der Arzt sagt auch, dass ich das Bein bewegen muss und hat mir die Hoffnung gegeben, dass ich nächste Woche wieder trainieren kann. Aber ich werde am Sonntag natürlich dabei sein und die anderen unterstützen", sagte die frühere DSDS-Teilnehmerin. SAT.1 würde Lombardi also wohl noch eine Chance geben, sollte sie schnell wieder fit werden.

Es ist nicht die erste Verletzung bei "Dancing on Ice". Désirée Nick hatte sich vor der ersten Show einen Muskelfaserriss zugezogen. Sie biss auf die Zähne und lief trotzdem, doch ihre Leistung reichte nicht zum Weiterkommen.

Das sind die Promi-Kandidaten und ihre Profi-Partner:

Curvy Model Sarina Nowak und David Vincour

Musiker John Kelly und Annette Dytrt

Bob-Olympiasieger Kevin Kuske und Myriam Leuenberger

Schauspieler Timur Bartels und Amani Fancy

Tanz- und Fitness-Coach Detlef Soost und Kat Rybkowski

Moderatorin Aleksandra Bechtel und Matti Landgraf

Sängerin Sarah Lombardi und Joti Polizoakis (Verletzung nach Show zwei, weitere Teilnahme offen)

Entertainerin Désirée Nick und Alexander Gazsi (ausgeschieden in Show eins)

Quelle: areh