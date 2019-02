"Dancing on Ice"

Von teleschau

Aus familiären Gründen muss Mitfavorit Timur Bartels bei "Dancing on Ice" aussteigen. Seine Eislauf-Partnerin Amani Fancy richtete während der Show emotionale Worte an den Schauspieler.

Timur Bartels ("Club der roten Bänder") ist raus bei "Dancing On Ice" – und das schon vor dem Halbfinale am Sonntag. Der Schauspieler verließ die SAT.1-Show aus familiären Gründen. Nachdem die Nachricht vom Sender bereits am Sonntagnachmittag publik gemacht wurde, war der Schauspieler im Halbfinale schon nicht mehr dabei. Auch die Moderatorin Marlene Lufen wies in der Sendung auf das Fehlen von Bartels hin: "Er ist heute Morgen abgereist zu seiner Familie. Wir schicken all unsere Kraft, unsere ganze Liebe und unser Herz zu ihm. Das ist manchmal wichtiger als so eine Show."

Im Semifinale war Bartels trotzdem präsent, als ein Zusammenschnitt seiner Highlights auf dem Eis gezeigt wurde. Seine Tanzpartnerin Armani Fancy war besonders gerührt: "Schon allein das zu sehen, tut meinem Herzen nicht gut. Denn ich weiß, Timur geht es gerade nicht gut." Es breche ihr das Herz, dass sie nicht gemeinsam mit ihm tanzen könne, so die 21-Jährige. Direkt an den Schauspieler richtete sie zudem die emotionalen Worte: "Weißt du was, Timur, ich würde dich als Partner nicht austauschen. Du warst so diszipliniert: vom Eis-Bambi zum Eis-Prinzen. Ich bin echt stolz auf dich." Warum genau Bartels aus der Show ausgestiegen ist, ist derweil unbekannt.

So fehlt im Finale am kommenden Sonntag, 10. Februar, einer der großen Favoriten. Diese Rolle nimmt jetzt die Sängerin Sarah Lombardi ein, die im Halbfinale mit einer Top-Performance überzeugte. Von Jurorin Judith Williams erhielt die 26-Jährige dafür sogar die Höchstwertung von zehn Punkten – ein Novum bei "Dancing On Ice". Im Finale treten außerdem Sarina Nowak und John Kelly an. Für Moderatorin Aleks Bechtel reichte es indes nicht, sie schied aus.

Quelle: teleschau – der Mediendienst