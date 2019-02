ARD-Quizshow

Von Rupert Sommer

Der Anspruch, der sich im Show-Titel "Ich weiß alles!" ausdrückt, ist natürlich ein vermessener. Allerdings lohnt es sich in der ARD-Sendung, die von Jörg Pilawa moderiert wird, mit ziemlich abseitigen Spezialwissen aufzutrumpfen.

So gilt es diesmal, den urigen "Tatort"-Kommissar Harald Krassnitzer in kniffligen Detailfragen rund um sein Einsatzgebiet "Wien" zu schlagen. Und auch an der Sängerin Stefanie Hertel kann man sich die Zähne ausbeißen: Sie tritt diesmal als selbsternannte Expertin für fundiertes ABBA-Wissen an.

Die Quiz-Kandidaten haben auch diesmal zur besten Sendezeit im ARD-Hauptprogramm die Chance, 100.000 Euro abzuräumen. Vorher müssen sie sich allerdings gegen das vermeintliche Alleswisser-Dreigestirn der Quizmaster Günther Jauch (Deutschland), Armin Assinger (Österreich) und Susanne Kunz aus der Schweiz durchsetzen.

Quelle: teleschau – der Mediendienst