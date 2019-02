"Er ist fantastisch"

Hollywoodstar Chris Pratt liebt Arnold Schwarzeneggers Tochter Katherine, inzwischen ist das Paar sogar verlobt. Doch wie findet das eigentlich der legendäre Vater der 29-Jährigen? Ziemlich gut, wie man jetzt weiß!

Erstmals äußerte sich der "Terminator" öffentlich zur Beziehung der beiden – und lobte seinen zukünftigen Schwiegersohn über alle Maße. "Ich liebe Chris – er ist fantastisch", schwärmte Arnie in der US-Show "Extra". Und weiter: "Sie sehen toll zusammen aus!".

Keinen Zweifel ließ er daran, dass Pratt der Richtige für seine Tochter ist: "Sie ist so glücklich, sie beide sind so glücklich. Ich habe ihm bereits gesagt, dass er ein sehr sympathischer Mann ist". Das findet die Hollywood-Legende nicht erst, seit Katherine mit dem 39-Jährigen liiert ist. Bereits 2015 freundete sich Arnold Schwarzenegger mit dem "Guardians of the Galaxy"-Star an. Zudem verriet Arnie, dass Pratt ganz traditionell bei ihm um die Hand der 29-Jährigen angehalten habe.

