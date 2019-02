"The Big Bang Theory"

Von teleschau

Die Sitcom "The Big Bang Theory" steuert in großen Schritten aufs Finale zu. Zum Ende haben sich die Macher noch einmal einen Haufen Gaststars gesichert.

Die Nerds der Kultserie "The Big Bang Theory" bekommen hohen Besuch: In einer "Dungeons and Dragons"- Folge, die der US-Sender CBS nun per Trailer ankündigte, wird eine ganze Reihe an prominenten Gaststars zu sehen sein.

So werden sich "Raumschiff Enterprise"-Kapitän William Shatner, Regisseur und Autor Kevin Smith, Ex-Basketball-Star Kareem Abdul-Jabbar und Schauspieler Joe Manganiello ein Stelldichein geben. Auch darf "Raumschiff Enterprise – Das nächste Jahrhundert"-Star Wil Wheaton nicht fehlen, der inzwischen eine Art Stammgast bei Sheldon Cooper und Co. ist.

Wovon die Epiosde, in der vermutlich das Pen-&-Paper-Rollenspiel "Dungeons and Dragons" gespielt werden wird, außerdem handelt, wurde in dem Trailer nicht verraten.

Shatner und seine Kollegen reihen sich mit ihrem Auftritt bei "The Big Bang Theory" in eine lange Liste von Gaststars ein, die den Nerds in den vergangenen elf Staffeln bereits einen Besuch abstatteten: "Mr. Spock" Leonard Nimoy, Stephen Hawking, Billy Bob Thornton, Buzz Aldrin, Ellen DeGeneres, Mark Hamill und Carrie Fisher sind nur einige der prominenten Namen.

Wann diese besondere Folge ausgestrahlt wird, gab der Sender noch nicht bekannt. Aktuell läuft in den USA die zwölfte und zugleich letzte Staffel der beliebten Sitcom. Auch ProSieben strahlt seit Anfang Januar immer montags um 20.15 Uhr die finale Staffel aus.

Quelle: teleschau – der Mediendienst