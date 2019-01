| RTL-Datingshow

Während "Bachelor" Andrej knutscht und weint, zicken die Kandidatinnen in ihrer Villa. Alles so wie immer also. Müsste nicht eine der Ladies schon vor der Nacht der Rosen die Show verlassen.

Langsam wird es ernst für den "Bachelor" Andrej Mangold. Schließlich ist der ehemalige Basketball-Profi nicht zum Spaß in Mexiko, sondern um die Frau fürs Leben zu finden. Um diesem Ziel ein bisschen näher zu kommen, testet Andrej nun fleißig die Zungenfertigkeiten der Damen. Nachdem er in Folge vier romantische Küsse mit Kandidatin Jenny austauschte, ist in Folge fünf Steffi dran. Nach einem gemeinsamen Tag in La Paz mit Schnorcheln und Abendessen kommen sich die beiden näher. Und Andrej lädt Steffi sogar ein, die Nacht mit ihm zu verbringen. "Wenn du möchtest, bleibst du noch hier", sagt der 32-Jährige.

Steffi ist aber nicht die Einzige, die Andrej näher kennenlernen darf. Christina bekommt endlich ihr langersehntes Einzeldate. Und auch mit Vanessa verbringt der "Bachelor" einen gemeinsamen Abend, der beiden feuchte Augen beschert. Die Tränen des "Bachelor" – das Leitmotiv dieser Staffel.

In der Kandidatinnen-Villa kommt es derweil zum Zoff. Zwischen Eva und Cecilia fliegen ordentlich die Fetzen. "Ich sag dir, ich mag dich nicht. Du bist für mich falsch!", schimpft Cecilia.

Und es wird nicht besser für sie. Weil Andrej die Zeit davonläuft, entscheidet er sich dazu, eine der verbliebenen elf Frauen noch vor der Nacht der Rosen nach Hause zu schicken. "Bei Cecilia und Nathalia bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, ob sie das hier wollen - auch mit mir", erklärt Andrej und lädt die beiden zu sich in die Villa ein. In Einzelgesprächen will er mehr über die Beweggründe zwei Frauen herausfinden. Cecila und Nathalia ahnen nicht, dass nach dem Date für eine von ihnen das Abenteuer Mexiko vorbei ist.

Ohne eine der beiden beginnt die fünfte Nacht der Rosen mit einer ausgelassenen Pool-Party. Doch die Rosenzeremonie endet einmal mehr in Tränen, eine der Kandidatinnen ist nach Andrejs Verkündung geschockt: "Das ist krank. Wie kann man sich in einem Menschen so täuschen?" Wen wirft der "Bachelor" mit seiner überraschenden Entscheidung so aus der Bahn? Das zeigt RTL am Mittwoch ab 20.15 Uhr.

Quelle: areh