Die Schauspielern Gwyneth Paltrow soll einen Skifahrer verletzt zurückgelassen haben. Der fordert nun vor Gericht Schmerzensgeld in Millionenhöhe.

Hat Hollywood-Star Gwyneth Paltrow ("Shakespeare in Love") etwa Unfallflucht begangen? So lautet jedenfalls der Vorwurf eines Mannes, der Paltrow nun auf drei Millionen Dollar verklagt. Wie das US-Portal "PageSix", dem die Gerichtsunterlage vorliegen sollen, berichtet, soll die 46-jährige Schauspielerin im Februar 2016 auf einer Anfängerpiste im Skigebiet Deer Valley im US-Bundesstaat Utah unterwegs gewesen sein. Laut des Klägers Terry Sanderson habe Paltrow die Kontrolle über ihre Skier verloren und sei mit voller Wucht in ihn hineingefahren. Der Aufprall sei so heftig gewesen, dass sich der Augenarzt vier Rippen gebrochen und ein Hirntrauma zugezogen habe.

Anstatt anzuhalten, sei die 46-Jährige einfach weitergefahren und habe auch keine Hilfe geholt, so der Vorwurf. "Sie rappelte sich auf, fuhr weiter und ließ Sanderson schwer verletzt im Schnee liegend zurück", heißt es in der Anklageschrift. Da er neben den körperlichen Schäden auch mit psychischen Folgen zu kämpfen habe, forderte der 72-Jährige nun eine seiner Meinung nach angemessene Summe Schmerzensgeld von Paltrow.

Die Verhandlung soll sich so lange hinausgezögert haben, weil der Skilehrer der Schauspielerin laut des Klägers fälschlicherweise ihre Unschuld bezeugt hätte. Auch ihn sowie den Liftbetreiber verklagte Sanderson. Mittlerweile habe ein Zeuge die Version des Klägers bestätigt. Paltrows Sprecherin wies die Vorwürfe laut "PageSix" hingegen zurück und bezeichnete sie als "haltlos".

