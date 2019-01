| Mit dem Kopf aufgeschlagen

Musiker John Kelly ist der Publikumsliebling bei "Dancing on Ice". Entsprechend Sorgen machten sich die Fans, als er bei der Generalprobe zur vergangenen Sendung mit dem Hinterkopf auf dem eis aufschlug. Wie geht es ihm jetzt?

Seine Frau Maite meldete sich am Montagabend bei Instagram zu Wort. Nach dem Sturz sei ihr Mann im Krankenhaus untersucht worden. Die gute Nachricht: John Kelly hat keine Knochenbrücke oder Blutungen erlitten. Die schlechte Nachricht: Ihm brummt ganz schön der Schädel. "Die Ärzte sagen, er wird noch ein paar Tage Kopfschmerzen haben", so Maite Itoiz.

Trotz des Sturzes war John Kelly mit seiner Profi-Partnerin Annette Dytrt noch aufs Eis gegangen und in der Live-Show aufgetreten. Die Jury äußerte Kritik an seinem Lauf, dennoch schaffte er es – auch dank des Televotings – ins Halbfinale am 3. Februar. "Ich kann immer noch nicht fassen, dass er trotz des Schocks aufs Eis gegangen ist", schrieb Kellys Frau Maite. "Kein Wunder, dass er bei der Choreo etwas desorientert war ... Er kann sich noch nicht mal genau dran erinnern, was passiert ist."

Dass die Teilnahme bei "Dancing on Ice" kein Zuckerschlecken ist, mussten auch schon andere Teilnehmer erfahren. Désirée Nick und Sarah Lombardi erlitten beide im Training einen Muskelfaserriss. Sarina Nowak hatte am Sonntag ebenfalls mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen.

Fünf Paare sind in der SAT.1-Show noch dabei: Curvy Model Sarina Nowak und David Vincour, Musiker John Kelly und Annette Dytrt, Schauspieler Timur Bartels und Amani Fancy, Sängerin Sarah Lombardi und Joti Polizoakis, Moderatorin Aleksandra Bechtel und Matti Landgraf.