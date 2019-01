Erste Staffel wird wiederholt

Von Eric Leimann

2008 hievte das Erste eine humoristische deutsche Krimiserie ins Programm, die so gut war, dass man sich verwundert die Augen rieb. Nun wird die erste und klar beste Staffel von "Mord mit Aussicht" in Doppelfolgen wiederholt.

Sophie Haas (Caroline Peters) – Single, Mitte 30 – ist eine Großstadtpflanze und Powerfrau. Als die forsche Kriminalistin wegen ihrer Aufmüpfigkeit ins Eifel-Kaff Hengasch versetzt wird, um eine unfassbar verschlafene Polizeistation zu leiten, prallen dort Welten aufeinander: Ambition trifft auf Gleichmut, Tempo auf chronifizierte Langeweile. Letzteres vor allem in Person des behäbigen Polizisten Dietmar Schäffer (großartig: Bjarne Ingmar Mädel) und der jungen Polizeianwärterin Bärbel Schmied (Meike Droste).

Aus Frust stürzt sich Sophie auf den einzigen ungelösten Fall des Dorfes, der offiziell gar keiner ist: Vor ein paar Jahren verschwand der Ortsbürgermeister von Hengasch, und offenbar weiß niemand, was aus dem Mann geworden ist.

2008 schlug die ARD in Sachen kreativer Wagemut ein damals nicht für möglich gehaltenes neues Kapitel auf: die vor allem in Staffel eins bärenstarke Serie "Mord mit Aussicht". Insgesamt produzierte man 39 Folgen in drei Staffeln bis ins Jahr 2014. Verantwortlich dafür: Drehbuchautorin Marie Reiners (bis Folge 13), die hervorragende Landfiguren zeichnete, und "Stromberg"-Regisseur Arne Feldhusen ("Vorsicht vor Leuten"), der sie mit einem grandiosen Schauspiel-Ensemble in Szene setzte.

Quelle: teleschau – der Mediendienst