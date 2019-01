3sat wiederholt zweite Staffel

Von Eric Leimann

Die zweite Staffel der Serie "Weissensee" beschäftigt sich mit Aufbruchsstimmung und Ängsten in den letzten beiden Jahren vor der Wende.

Staffel zwei der DDR-Serie "Weissensee" springt erzählerisch von den frühen 80ern ins Jahr 1987. Das System hat Julia (Hannah Herzsprung), Tochter einer kritischen Liedermacherin (Katrin Sass), und Stasi-Sohn Martin (Florian Lukas) getrennt. Sie kam wegen Landesverrats in Haft und verlor dort ihr ungeborenes Kind. Martin hatte sich mit seiner linientreuen Familie überworfen, vor allem mit Bruder Falk (Jörg Hartmann). Nun versucht er, seine Geliebte wiederzufinden. Derweil bröckelt überall die Fassade des sozialistischen Staates, die Opposition formiert sich. Falks turnender Sohn Roman, wohl ein Opfer des Doping-Systems, ist lebensgefährlich erkrankt und benötigt eine Spenderniere. 3sat wiederholt die zweite Staffel der 2016 mit dem Grimme-Preis gekürten Serie in Doppelfolgen.

Nach den Episoden eins und zwei an diesem Abend folgen die restlichen vier am Mittwoch, 30., und Donnerstag, 31. Januar, jeweils 22.25 Uhr.

Im Mai 2018 zeigte das Erste die vierte und bislang letzte Staffel. Erzählerisch ist die Serie mittlerweile im Jahr 1990 und damit in der Nachwendezeit, kurz vor der Wiedervereinigung angekommen. Wie immer, wenn es um "Weissensee" geht, hält man sich bei der ARD unverständlich bedeckt, was die Verkündung einer Fortsetzung geht. Ob es also mit einer fünften Staffel weitergeht, liegt derzeit noch im Bereich des Spekulativen.

Quelle: teleschau – der Mediendienst