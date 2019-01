Star aus "Empire"

Von teleschau

Brutaler Angriff auf "Empire"-Star Jussie Smollett: Mitten in der Nacht wurde der Schauspieler auf offener Straße attackiert und musste sogar ins Krankenhaus.

Eigentlich wollte Jussie Smollett nach einem Restaurantbesuch in Chicago nur nach Hause. Doch dann wurde der "Empire"-Star um zwei Uhr morgens Opfer eines brutalen Angriffs. Nach Informationen des US-Portals "TMZ" hängten sich zwei Männer an Smolletts Fersen und begannen, ihm homophobe und rassistische Kommentare hinterherzurufen. Dann wurden sie sogar handgreiflich. Die Täter, die Ski-Masken trugen, schlugen brutal auf den Schauspieler ein, brachen ihm dabei eine Rippe.

Und damit nicht genug: Einer der Männer soll ein Seil um Smolletts Hals gewickelt und dabei gerufen haben: "Das ist MAGA-Land", was sich auf Präsident Trumps umstrittenen Slogan "Make America Great Again" bezieht, der gerne von rassistischen Gruppierungen verwendet wird. Der andere Schläger soll Smollett dabei mit Bleichmittel überschüttet haben. Als die Männer endlich von ihm abließen, schaffte es der TV-Star, sich ins Northwest Memorial Krankenhaus zu schleppen. Mittlerweile wurde er wieder entlassen.

Laut "TMZ" soll nun untersucht werden, inwieweit der Angriff geplant gewesen sein könnte. Vergangene Woche sei bereits ein Brief mit einer Morddrohung bei den Fox Studios in Chicago eingegangen – adressiert an Jussie Smollett. Die Nachricht enthielt ebenfalls homophobe und rassistische Beleidigungen. Das Schreiben wurde an das FBI übergeben, das nun zusammen mit der Polizei ermittelt.

Lee Daniels, Co-Creator von "Empire" meldete sich mit einer emotionalen Botschaft auf Instagram zu Wort. Mit tränenerfüllten Augen sagte er: "Jussie, du bist mein Sohn. Du hast das nicht verdient, niemand hat das verdient! Du bist besser als das. Wir sind besser als das. Amerika ist besser als das!"

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an We got this @jussiesmollett Ein Beitrag geteilt von Lee Daniels (@theoriginalbigdaddy) am Jan 29, 2019 um 10:55 PST

Zudem forderte Daniels: "Wir müssen einander lieben, unabhängig davon, welche sexuelle Orientierung wir haben. Denn das zeigt, dass wir zusammenhalten und kein Rassist zwischen uns kommen kann, um diese Dinge zu tun, die dir angetan wurden." Der Co-Creator schloss sein Statement mit: "Es ist nur ein weiterer scheiß Tag in Amerika."

