Sport1 überträgt live

Von teleschau

In den vergangenen drei Spielzeiten gewann der EHC Red Bull München jeweils den Meistertitel in der DEL. Nun soll für die Eishockey-Cracks aus der bayrischen Landeshauptstadt die Krönung folgen. Am Dienstag, 5. Februar, treffen die Münchner im Finale der Champions Hockey League auf die schwedische Mannschaft der Frölunda Indians. Es wäre ein Meilenstein für das deutsche Eishockey.

Sport1 überträgt das Endspiel um die europäische Eishockeykrone ab 19 Uhr live. Kommentator Basti Schwell und der Experte Rick Goldmann begleiten das Spiel, schon im Vorlauf gibt es ab 18.30 Uhr Vorberichte zum Finale.

Nach acht ungeschlagenen Partien erwartet den EHC Red Bull München, die als erstes deutsches Team im Endspiel der Champions Hockey League stehen, ein absolutes Schwergewicht. Die Frölunda Indians stehen bereits zum vierten Mal in Folge im Finale und konnten die begehrte Trophäe 2016 und 2017 mit nach Hause nehmen. Für das Spiel im Scandinavium in Göteberg werden 12.000 Fans erwartet. Trotz des Heimvorteils der Schweden wird das Team von Erfolgscoach Don Jackson alles geben. Für den Kapitän Michael Wolf könnte das Spiel zum Karrierehöhepunkt werden, bevor der 38-Jährige zum Ende der laufenden Saison seine Schlittschuhe an den Nagel hängt.

Zur Einstimmung auf das Entscheidungsspiel der Champions Hockey League zeigt Sport1 bereits am Sonntag, 3. Februar, ein Spiel der DEL live. Am 45. Spieltag der deutschen Eliteliga treffen die Schwenninger Wild Wings auf den derzeitigen Spitzenreiter Adler Mannheim. Ab 17 Uhr kommentiert Franz Büchner gemeinsam mit dem Experten Patrick Ehelechner das Match.

Quelle: teleschau – der Mediendienst