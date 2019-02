"Frühling – Familie auf Probe"

Von Hans Czerny

Bereits an diesem Wintersonntag bricht im "Herzkino" des ZDF der Frühling aus. "Frühling" jedenfalls heißt bekanntlich die beliebte Sonnntagsreihe mit Simone Thomalla, die nun bereits in die 19. Folge geht. Viermal kümmert sich die Dorfhelferin Katja Baumann nun wieder um die Belange der Ortsansässigen in dem oberbayerischen Dorf namens Frühling.

Alleine der Ortsname erwärmt bereits das Herz, und Katja kümmert sich privat wie professionell im Verbund mit dem örtlichen Pfarrer (Johannes Herrschmann) um die Sorgen der Einwohner, um häusliche Gewalt in der Familie, um den drohenden Schulabbruch, ein verloren gegangenes Kind – oder gar um die letzte Reise einer schwer Erkrankten.

In "Familie auf Probe" stößt Katja auf eine Vorzeigefamilie, in der in Wahrheit Gewalt selbstverständlich ist. Wie gut, dass da der alte Schäfer Hias, dessen Hof und Herde Katja versorgt, vorübergehend Platz für einen Unterschlupf bieten kann.

Quelle: teleschau – der Mediendienst