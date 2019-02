Faszination Erde mit Dirk Steffens

Von Rupert Sommer

Der Chefabenteurer des ZDF stellt den Zuschauern in seiner Natur-Expedition unter anderem Tiere vor, die man in Kanada gar nicht erwartet hätte: Schlangen und Kamele.

Sechs Monate lang dauert der Winter in vielen Regionen des Riesenlands Kanada – bei bis zu minus 50 Grad. Unwirtliche Regionen, die sich der ZDF-Chefabenteurer Dirk Steffens für seine neue Naturerkundung in "Terra X: Faszination Erde" ausgesucht hat

Kanada ist ein Land, das durchaus überraschen kann. Oder hätte man geahnt, dass im Frühjahr in Manitoba zehntausende Strumpfbandnattern zur größten Schlangenansammlung der Welt zusammenkommen – zu Paarungszwecken. Dass die Reptilien in einem so kalten Land überhaupt überleben können, dürfte viele ZDF-Zuschauer verblüffen. Und noch ein Schmunzelphänomen hat Steffens im Angebot: Er stellt auch die kanadischen Kamele vor, die die Evolution tatsächlich dort und in nicht in den arabischen Wüsten hervorgebracht hat. Ihre Höcker sind dabei eine Antwort auf die eisige Kälte Nordamerikas.

Zwei weitere Folgen "Faszination Erde – mit Dirk Steffens" mit Erkundungen in Südafrika und auf den Seychellen werden am Sonntag, 10. Februar, und am Sonntag, 17. Februar, jeweils um 19.30 Uhr im ZDF ausgestrahlt.

Quelle: teleschau – der Mediendienst