Netflix-Serie

Von teleschau

Von der Sextherapeutin zur britischen Premierministerin: Nach ihrem jüngsten Erfolg in der Netflix-Serie "Sex Education" steigt Gillian Anderson nun als Margaret Thatcher bei "The Crown" ein.

Frivolität und offene Gespräche über Sex und Zärtlichkeit sind für Gillian Anderson wohl erst mal passé. Nachdem sie in der Netflix-Serie "Sex Education" eine Sextherapeutin verkörperte, wird sie nun Teil des Castes von "The Crown". Wie "Sunday Times" und das US-Filmportal "Deadline" berichten, übernimmt Anderson in der vierten Staffel der Netflix-Serie die Rolle der einstigen britischen Premierministerin Margaret Thatcher. Mit der Darstellung der "Eisernen Lady" steigt sie unter anderem in die Fußstapfen von Oscarpreisträgerin Meryl Streep.

Die vierte Staffel wird in den späten 1970er- und 1980er Jahren spielen und fällt damit in die Zeit der Regentschaft Thatchers zwischen 1979 und 1990. Im Geschichtsdrama geht es um das Leben von Queen Elizabeth II und das Verhältnis zwischen den britischen Royals und der Politik. Bevor Gillian Anderson in "The Crown" zu sehen sein wird, wird jedoch noch einige Zeit ins Land streichen. Erst einmal startet im Laufe dieses Jahres Staffel drei der Erfolgsserie,

Auch darin gibt es zahlreiche neue Gesichter zu sehen. "Broadchurch"-Star Olivia Colman spielt ab sofort Queen Elizabeth II. Den Part ihres Mannes Prinz Philip übernimmt Tobias Menzies ("Outlander") und Helena Bonham Carter verkörpert Prinzessin Margaret.

Quelle: teleschau – der Mediendienst